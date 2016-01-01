المصرية للاتصالات تنشئ أكبر مركز بيانات دولي في مصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحدأكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توسيع نطاق أعمالها في مجال مراكز البيانات ببناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر، والذي سيعدأول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد Uptimeللمستوى الثالثTier IIIفي فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية،كما يتم ربط المركزبجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في جمهورية مصر العربية، كذلك فقد تم منح المركز شهادة المستوى الثالث للتصميم من قبل معهد Uptimeمنذ بضعة أشهر بعد تقييم دقيق لجميع جوانب المركزوأنظمته التشغيلية.
وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، استطاعت الشركة المصرية للاتصالات الاستمرار في تنفيذ المشروع دون أدنى تأثير على الخطة الموضوعة أوالفترة الزمنية المحددةلبناءالمركز، ومن المتوقع أن يدخل المركز الخدمة أوائل العام المقبل 2021، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 2000 كابينة مقسمة على 4 مباني مجهزة لاستضافة البيانات.
يتصل مركز البيانات الدولي الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربطبأكثر من 60 دولة حول العالم.، كذلك فإن شهادة المستوى الثالث للتصميم التي حصل عليها المركز تضمن لعملاء المصرية للاتصالات الحصول على أعلى مستويات الإتاحة والمرونة الفنية، كما يتميز مركز البيانات الجديدبخدمة الاستضافة المعززة ومستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة، والتي ستساهم بشكل أكبر في تطوير خصائص الاستدامة وترشيد تكاليف الطاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. حيث يستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية، التي تراعي أفضل معايير إدارة المخاطر وأقل زمن انتقال للبيانات.
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