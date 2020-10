نظرة تقنية على The Falconeer و The Touryst على Xbox Series X نظرة تقنية على The Falconeer و The Touryst على Xbox Series X

صدر مقطع جديد على قناة Digital Foundry يُعطينا أول نظرة تقنية على The Falconeer و The Touryst على منصة Xbox Series x.



في البداية يجب أن نوضح أن تلك الألعاب هي ليست ألعاب AAA ضخمة ولن تستغل قدرات الجيل الجديد لأقصى حد لأنها ألعاب من مطورين مستقلين، ولكنها في نفس الوقت ألعاب رائعة ومميزة بفكرها الخاص تقدم طفرة تقنية ضخمة للإستمتاع بها على منصة Xbox Series X.



لعبة The Falconeer هي من مطور واحد مستقل ستتوفر يوم 10 نوفمبر بجانب إطلاق Xbox Series X | S. يمكنك تجربة اللعبة على منصة Xbox Series X على دقة Native 4K والحصول على 60 إطار في الثانية أو تقليل الدقة لـ 1800p للحصول على 120 إطار في الثانية. بالنسبة لمنصة Xbox Series S فقد أكد المطور سابقاً انها ستعمل على 1800p و 60 إطار أو 1080p و 120 إطار. يمكنك التعرف على كل تفاصيل الاداء عبر هذا الرابط.

أما بالنسبة للعبة The Touryst فهي لعبة صغيرة وخفيفة صدرت أولاً على منصة Nintendo Switch ثم توفرت على الحاسب الشخصي و Xbox One. اللعبة سيتم تحديثها لمنصة Xbox Series X للعمل على 6K، نعم ستعمل اللعبة على دقة 6K و 60 إطار في الثانية أو 4K و120 إطار في الثانية.يمكنكم معرفة الأمر بشكل تقني أوسع عن طريق مشاهدة العرض :