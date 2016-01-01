خدمة الخرائط Google Maps تحصل على ميزات جديدة موجهة لركاب الدراجات

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صورة الخبر: خدمة الخرائط Google Maps تحصل على ميزات جديدة موجهة لركاب الدراجات
خدمة الخرائط Google Maps تحصل على ميزات جديدة موجهة لركاب الدراجات

وفقا لشركة جوجل، فقد نما الطلب على التنقل بإستخدام الدراجات في خدمة الخرائط Google Maps بسرعة أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد. زادت الطلبات بنسبة 69 في المئة وتستجيب شركة جوجل الآن لهذه الطلبات من خلال إطلاق ميزتين مفيدتين مرتبطتين بركاب الدراجات والتنقل في بعض المدن الكبرى.

إستخدمت شركة جوجل خوارزمية للذكاء الإصطناعي والبيانات المقدمة من قبل المجتمع والبيانات التي تم جمعها من البلديات المحلية لتقديم هذه الميزات. في بعض المدن، يمكنك الآن إستخدام خدمة Google Maps لإرشادك نحو ممرات الدراجات أو الشوارع والمناطق الملائمة للدراجات. بعد كل شيء، يمكنك سلوك بعض الطرق المختصرة للغاية عندما تركب الدراجة، على عكس السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمة Google Maps الآن ميزة التنقل خطوة بخطوة بإستخدام أماكن تأجير الدراجات عند توفرها. تمامًا مثل التنقل العام، ولكن هذه المرة بإستخدام الدراجات بدلاً من ذلك. تتمتع خدمة الخرائط Google Maps بتكامل أعمق مع بعض خدمات تأجير الدراجات في مدن مختلفة لتسهيل عملية الحجز أثناء التنقل.

المصدر: موقع الكتروني

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