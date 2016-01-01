إنتل تعمل على معالج رسومي مخصص لأجهزة الألعاب “Xe DG2”

تعمل شركة إنتل على أول معالج رسومي لها مخصص لأجهزة الألعاب “Intel Xe DG2″، سيكون على مستوى من الكفاءة مساوِِ لمعالج الرسومات من إنفيديا RTX 3070 حسب التوقعات؛ حيث يعتبر هذا تقدمًا مهمًا للشركة وخصوصًا في ضل موافقته لأخر معالجاتها المركزية من سلسلة Tiger Lake.
وحسب المعلومات المتوفرة قد يكون المعالج الرسومي Xe DG2 متوافق مع النسخة الراقية من Tiger Lake فئة H المخصصة لحواسيب الألعاب المحمولة أو يمكن أن يعمل مع الحواسيب المكتبية أيضًا.
ووفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للشركة Bob Swan التي أدلى بها خلال الإعلان عن الربع المالي الأخير لشركته؛ فإن توجه إنتل لإنتاج بطاقات رسومية تجابه بها المنافسين أصبح أمرًا لا مفر منه وخصوصًا في ظل وصف الربع الحالي بالقاسي مع الأخذ بعين الاعتبار تحضر شركة AMD لإطلاق سلسلة معالجات Ryzen 5000 والجيل الجديد من معالجاتها الرسومية Radeon RX 6000.
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