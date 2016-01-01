

عملاء سيسكو يجرون 24 مليون دقيقة اجتماعات عبر منصة Webex في السعودية عملاء سيسكو يجرون 24 مليون دقيقة اجتماعات عبر منصة Webex في السعودية

قالت شركة سيسكو أن منصتها ويبكس “Webex” المتخصصة بتقديم تقنيات التعاون والبث المباشر تمكنت من استضافة أكثر من 24 مليون دقيقة اجتماع فيديو لأكثر من 750 عميل من القطاعات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية خلال 3 أشهر في الفترة من 1 مارس وحتى 1 يونيو 2020.



وأشارت الشركة أن حوالي 43,888 مضيف نشط في المملكة العربية السعودية أجروا ما يقرب من 160 ألف اجتماع فردي.



تتوقع سيسكو أن تستمر Webex وتقنيات التعاون المماثلة في الازدهار والنمو، وتعزو ذلك لعمل المؤسسات على تسريع أجنداتها الرقمية لتعزيز العلاقات وزيادة الكفاءات وتقليل النفقات العامة المتعلقة بتكاليف السفر والمكتب.

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وتعليقًا على ذلك، قال سلمان عبد الغني فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية: “تعد سمعة Webex كأداة أساسية لتمكين الاتصال شهادة موثوقة وبرهان على اهتمامنا بالاستماع إلى احتياجات عملائنا. ونحن فخورون بتقديم خدماتنا لبعض المؤسسات المرموقة في المملكة ونؤمن أنه حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها ستبقى البرامج التعاونية ضرورية لتوفير مستقبل أكثر أمانًا وتواصلًا”.كانت الشركة قد أعلنت مؤخراً خلال مؤتمر Cisco Live US والذي يمثل مصنة تعليمية تدريبية لخبراء تكنولوجيا المعلومات أن منصتها Webex شهدت طلبًا غير مسبوق أدى إلى استقطابها لأكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاستخدام. واستجابةً لذلك، تستثمر سيسكو الآن في تعزيز التوسع الآمن لقدرت Webex على مستوى العالم.ضمان استمرارية العمل لعملاء سيسكو في المملكة العربية السعوديةساهمت منصة ويبكس “Webex” من سيسكو بمساعدة العديد من الأطراف على إتمام أعمالهم عن بعد في ظل جائحة كورونا، ففي القطاع الحكومي، ثبتت سيسكو حلول Webex بما يتناسب مع متطلبات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) مما مكن أكثر من 70 ألف موظف من العمل عن بعد بحسب ما أعلنت الشركة. وهو ما نتج عنه أكثر من 14 ألف اجتماع و500 ألف دقيقة اجتماع لضمان استمرارية العمل وتوفير الخدمات.كما ساهمت المنصة في قطاع التعليم لاسيما مع جامعة أم القرى عبر حلول خدمة التعليم عن بعد Webex for Education لتميكن لأكثر من 100 ألف مشارك في 36 كلية من متابعة العملية التعليمة، في حين استخدمت جامعة الملك سعود Webex كمنصة أساسية لتوفير خدماتها التعليمية.