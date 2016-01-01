

«جوجل» تتيح لك دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها «جوجل» تتيح لك دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها

كشفت شركة جوجل الأمريكية أنها بدأت في دعم مساعد جوجل الذكي، بعدد جديد من الميزات والتقنيات المتميزة، والتي أبرزها إمكانية دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "أندرويد هيدلاين" أن جوجل ستتيح لك قريبا دفع مقابل الوقود الخاص بسيارتك من خلال مساعد جوجل.



وتم الكشف عن الميزات الجديدة من خلال سلسلة من التعليمات البرمجية، التي أطلقتها جوجل في تطبيق مساعد جوجل الذكي ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من جوجل حتى الآن، حول تلك التحديثات.

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ومن المتوقع أن تدعم جوجل تلك التقنيات الجديدة على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".وأكد التقرير أن مساعد جوجل الذكي سيسمح لمستخدميه بالدفع مقابل أوامر صوتية مدعومة بشفرة الصوت الخاصة به.وعند الوصول إلى موقع محطة الوقود، سيظهر للمستخدم إمكانية دفع ثمن الوقود عن طريق تطبيق "جوجل باي"، ما سيَسمح له بالدفع عن طريق الأوامر الصوتية.