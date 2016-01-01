كشفت شركة جوجل الأمريكية أنها بدأت في دعم مساعد جوجل الذكي، بعدد جديد من الميزات والتقنيات المتميزة، والتي أبرزها إمكانية دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "أندرويد هيدلاين" أن جوجل ستتيح لك قريبا دفع مقابل الوقود الخاص بسيارتك من خلال مساعد جوجل.
وتم الكشف عن الميزات الجديدة من خلال سلسلة من التعليمات البرمجية، التي أطلقتها جوجل في تطبيق مساعد جوجل الذكي ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من جوجل حتى الآن، حول تلك التحديثات.
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التعليقات على «جوجل» تتيح لك دفع مقابل وقود سيارتك دون النزول منها
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