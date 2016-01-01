أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إطلاق تحديث ثوري على تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية "واتس آب"، والذي يشمل توفير عمليات شراء وخدمات استضافة من خلاله.
ومن خلال التغيير الجديد، سيسمح "واتس آب" للشركات بأن تبيع منتجاتها من داخله عبر "متجر فيسبوك" عبر شبكة الإنترنت، وهي الخدمة التي تم إطلاقها في شهر مايو بغرض تقديم تجربة تسوق موحدة عبر كل تطبيقات "فيسبوك"، بحسب وكالة "رويترز".
كما يمكّن التحديث "واتس آب" من الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية، التي ستوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم "فيسبوك".
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التعليقات على «واتس آب» يدخل عالم المدفوعات
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