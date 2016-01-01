

الإعلان رسميًا عن سماعات Huawei FreeBuds Studio، وتُكلف 300 يورو الإعلان رسميًا عن سماعات Huawei FreeBuds Studio، وتُكلف 300 يورو

بغض النظر عن سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Huawei Mate 40 Series، قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات لاسلكية جديدة للرأس تُدعى Huawei FreeBuds Studio وتملك تقنية إلغاء الضوضاء، فضلا عن جودة صوت عالية جدًا، وعمر طويل للبطارية. هناك أيضًا الساعة الذكية Huawei Watch GT2 Porsche Design، ونظارات بها سماعات مدمجة، ومكبر ذكي للصوت، فضلا عن العديد من الملحقات الأخرى من أجل تشكيلة Huawei Mate 40 Series.



في هذه المقالة، قررنا الحديث عن سماعات Huawei FreeBuds Studio، وهي السماعات التي تضم ما لا يقل عن ثمانية ميكروفونات. مع أربع ميكروفونات على الجانب، فإنها تتميز بخفض الضوضاء بمقدار 40 ديسيبل. إلى جانب الميكروفونات، يُساعد هيكل Tee Audio Tube على تصفية الضوضاء ذات التردد العالي والمتوسط.



سماعات الرأس هذه ذكية أيضًا، فهي تدعم ثلاثة أوضاع رئيسية، وهي Ultra Mode من أجل الرحلات الجوية وركوب القطار، ووضع General Mode من أجل البيئات الصاخبة إلى حد ما مثل المطاعم، فضلا عن وضع Cozy Mode من أجل الأماكن الهادئة مثل المكتب لأنه يتم في هذا الوضع همهمة مراوح تكييف الهواء والحواسيب. تقوم خوارزمية ذكية بإقتراح أفضل وضع ويمكنها التبديل بين الأوضاع في 1/100 ثانية.

لن تُتركك سماعات الرأس الجديدة من شركة Huawei صماء في بيتك، في الواقع يمكنها مساعدتك على السمع بشكل أفضل. يتم تشغيل وضع Awareness Mode بالضغط على زر إلغاء الضوضاء الموجود على وسادة الأذن اليسرى، مما يتيح لك سماع كل شيء. تم إعداد وضع Voice Mode في تطبيق AI Life وهو يُعزز الأصوات البشرية مع تقليل الضوضاء في نفس الوقت.تحتوي سماعات Huawei FreeBuds Studio على مكبرات للصوت بحجم 40mm مع أغشية من البوليمر تتألف من 4 طبقات. يمكنهم إعادة إنتاج ترددات تصل إلى 48KHz بالإضافة إلى قاعدة عميقة جدًا. يتم إستخدام الترميز الجديد L2HC، فهو ينقل الموسيقى بسرعة تصل إلى 960 كيلوبت في الثانية. هذا يجعل هذه السماعات مناسبة للألعاب أيضًا، بفضل وضع الكمون المنخفض.يتم ضمان الاتصال المستقر من خلال تصميم الهوائي المزدوج. يمكنك توصيل سماعات الرأس بجهازين والتبديل بينهما بسهولة. مع دعم Fast Pair و Auto Search، يكون الاقتران الأولي بسيطًا مثل النقر على زر في هاتفك. تستخدم سماعات الرأس عناصر التحكم باللمس بالإضافة إلى خاصية رصد عملية الإرتداء حتى تتمكن من إيقاف التشغيل مؤقتًا أثناء إزالتها.نادرًا ما تحتاج إلى شحن سماعات الرأس هذه، فهي تعمل لما يصل إلى 24 ساعة في حالة إذا تم إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء، وتحتاج فقط إلى 60 دقيقة ليتم شحنها بالكامل. إذا كنت في عجلة من أمرك، فإن 10 دقائق من الشحن تكفي للحصول على 8 ساعات من الإستخدام مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء مرة أخرى.



