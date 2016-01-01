

مجلس الرقابة يبدأ تلقي طلبات الاستئناف من مستخدمي فيسبوك وانستجرام مجلس الرقابة يبدأ تلقي طلبات الاستئناف من مستخدمي فيسبوك وانستجرام

مجلس الإشراف على فيسبوك، المنظمة المستقلة التي تشرف على قرارات الإشراف على محتوى الشبكة الاجتماعية، على استعداد لبدء النظر في الحالات التي يجب التفكير فيها.







أعلن المجلس أنه سيبدأ في تلقي طلبات الاستئناف من مستخدمي Facebook و Instagram الذين استنفدوا عملية استئناف الشركة.

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يمثل التحديث المرة الأولى التي تعمل فيها المجموعة فعليًا وتكون جاهزة للحكم على قرارات Facebook الأكثر إثارة للجدل بشأن المحتوى، والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز حدث أيضًا قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.على الرغم من التوقيت، لا يبدو أن مجلس الإدارة يتوقع اتخاذ أي قرارات متعلقة بالانتخابات - على الأقل ليس في المدى القريب.كتب فيسبوك في بيان: "قالمجلس الإدارة إنه سيختار أول حالة له للاستماع إليها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ووفقًا للوائح الداخلية، سيتم إصدار قرارات المجلس وتنفيذها في غضون 90 يومًا من قرار Facebook النهائي بشأن القضية"، بمعنى آخر قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يتخذ المجلس أول قرار له.قال الرئيس المشارك لمجلس الرقابة جمال جرين: "بالطبع الانتخابات الأمريكية مهمة جدًا، ولكن من المهم أيضًا إدراك أن هناك العديد من التحديات المهمة الأخرى التي تؤثر على مستخدمي Facebook و Instagram في جميع أنحاء العالم".أضاف: "لدينا أعضاء من جميع أنحاء العالم، ونتوقع أن نتعامل مع القضايا من جميع أنحاء العالم، لذلك كنا ننهض ونعمل بطريقة تسمح لنا بالتعامل مع كل هذه القضايا، وليس فقط الانتخابات التي من الواضح أنه مهم جدًا أيضًا".يتكون مجلس الإدارة، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2018، من 20 صحفيًا ومحامًا وناشطًا وحتى رئيس وزراء سابقًا ومنهم الإخوانية اليمنية توكل كرمان، وقد وصفه البعض خارج الشركة باسم "المحكمة العليا على Facebook".يمكن لأي مستخدم على Facebook أو Instagram لا يوافق على قرارات الشركة - إما لإزالة جزء من المحتوى أو ترك شيء ما - أن يستأنف مجلس الإدارة، لكن المجموعة ستؤثر فقط على جزء صغير من هذه الطعون.بالنسبة إلى Facebook، يتيح مجلس الرقابة للشركة تسليم أصعب قراراتها ومنح المستخدمين وسيلة لاستئناف قرارات إدارة المحتوى الأكثر إثارة للجدل في Facebook.