

أفضل برامج تصوير شاشة الكمبيوتر أفضل برامج تصوير شاشة الكمبيوتر

إذا كنت تريد البدء في تقديم شروحات لأشياء مختلفة من جهاز الكمبيوتر ورفعها على قناة اليوتيوب الخاص بك أو حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي فأنت بالتأكيد ستحتاج إلى استخدام برامج تصوير شاشة الكمبيوتر وهذا ما سنتعرف عليه اليوم حيث سأقدم لكم في هذا المقال أفضل برامج تصوير شاشة الكمبيوتر.



بالتأكيد لا يعد تسجيل الشاشة شيئا جديدا ولكن ازدادت أهميته بشكل كبير في الآونة الأخيرة وذلك بسبب تعدد المهام التي يمكن القيام بها من خلال الكمبيوتر مثل إنشاء مقطع فيديو تعليمي ومشاركته على YouTube أو Facebook أو تسجيل اللحظات المهمة أثناء ممارسة الألعاب ومشاركتها على المواقع لعرضها على أصدقائك أو عن طريق تسجيل بث مباشر على YouTube أو مواقع بث الأفلام والعديد من السيناريوهات الأخرى المتنوعة، وهذا ما جعلنا نقوم بتجميع قائمة تضم أفضل 4 برامج تصوير شاشة الكمبيوتر.



أفضل 4 برامج تصوير شاشة الكمبيوتر

هناك العديد من البرامج المتوفرة للتحميل بشكل مجاني أو مدفوع تساعد في تصوير شاشة الحاسوب، بالطبع تكون البرامج المدفوعة أفضل ولكن البرامج المجانية تؤدي الغرض المطلوبة منها للأشخاص المبتدئين الذين لا يرغبون في دفع أموال. لذلك

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- برنامج Bandicam FreeBandicam هو عبارة عن أداة مجانية تساعدك على تسجيل شاشة الكمبيوتر بسرعة مع مميزات احترافية سهلة الاستخدام حيث يتضمن ذلك تحديد الشاشة للتسجيل والرسم في الوقت الفعلي أثناء التسجيل واستخدام الميكروفون في الوقت الفعلي للتسجيل، ويسمح لك أيضا بإضافة شعارك الخاص إلى الفيديو وإضافة موسيقى وأصوات من خلال المكتبة الضخمة الموجودة بداخل Bandicam Free أو حتى إضافة أصوات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يضم العديد من خيارات التكوين للتسجيل من أجهزة مختلفة أو أوضاع معينة أو لأنواع معينة من الألعاب.النسخة المجانية من برنامج Bandicam تسمح لك بتسجيل فيديو يصل مدته إلى 10 دقائق، وتسجيل فيديو غير محدود للنسخة المدفوعة.- برنامج FlashBack ExpressFlashBack Express هو تطبيق بسيط ومجاني يسمح لك بتسجيل الفيديو والصوت والتقاط الصور من كاميرات الويب وإضافة التعليقات من خلال النص أو الصور أو التأثيرات، بالإضافة إلى ذلك فإنه اكتسب شعبية كبيرة جدا بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم بسبب الكثير من النقاط المهمة التي تتضمن عدم وجود قيود على أوقات التسجيل أو تضمين العلامات المائية وعلاوة على ذلك فأنه يضم ميزة أخرى رائعة وهي التحميل مباشرة على YouTube أو التصدير على جهاز الكمبيوتر الخاص بتنسيق MP4 أو AVI أو WMV مع الإصدار المجاني.- برنامج Apowersoft Free Screen Recorderيعتبر برنامج Apowersoft Free Screen Recorder من أفضل برامج تصوير شاشة الكمبيوتر إن لم يكن أفضلهم وذلك بسبب مميزاته الكثيرة والمجانية حيث يتيح لك إمكانية تسجيل الفيديوهات أونلاين من دون تحميل البرنامج أو تحميله على جهازك والبدء في التسجيل والاستمتاع بالمميزات التي يأتي بها.بعد تحميل برنامج Apowersoft Free Screen Recorder أول سيتوجب عليك فعله هو اختيار نوع الفيديو الذي تريد تسجيله ومنطقة الشاشة وسيبدأ البرنامج في التسجيل بالإضافة إلى أنه يوفر خيارات للتصدير في مجموعة متنوعة من التنسيقات بما في ذلك GIF ووظيفة الالتقاط متعددة الاستخدامات بما يكفي لإضافة كاميرا الويب الخاصة بك والتقاط أي مصدر صوت تريده وتحرير تسجيل الشاشة في الوقت الفعلي والعديد من الأشياء الأخرى.- برنامج OBS StudioOBS Studio هو برنامج بث وتسجيل مجاني ومفتوح المصدر عبر الأنظمة الأساسية تم تطويره بواسطة شركة Community وتم إطلاقه لأول مرة في عام 2012.ويعد هذا البرنامج من ضمن أفضل برامج تصوير شاشة الكمبيوتر الموجودة حاليا لأنه مليء بالمميزات حيث يتيح لك إمكانية تخصيص تسجيل الصوت والفيديو في الوقت الفعلي مع خيارات مفصلة للغاية للتحرير والمزج مما يجعل البرنامج مثاليا لإنشاء فيديوهات احترافية للغاية، والأهم من ذلك أنه يضم واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام وتسمح لك بالتركيز على الأدوات التي تستخدمها كثيرا أثناء تحرير الفيديو أو الصوت من مصادر متعددة للعمل ويتيح لك وضع الاستوديو رؤية كل شيء قبل نشر مقاطع الفيديو.