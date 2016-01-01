

تقليص حجم Fortnite بشكل ضخم على منصة الحاسب الشخصي تقليص حجم Fortnite بشكل ضخم على منصة الحاسب الشخصي

إستوديو Epic Games أصدر اليوم تحديثاً جديداً لنسخة الحاسب الشخصي من لعبة Fortnite وقلل حجمها من 99 إلى 31 جيجا بايت !



التحديث الجديد الذي صدر للعبة Fortnite على منصة الحاسب الشخصي جاء بحجم 27 جيجا بايت وبرقم 14.40. هذا التحديث يضم محتويات اللعبة بأكملها وتم إستبدالها بالملفات القديمة التي كانت متواجدة على القرص الصلب للاعبي Fortnite على منصة الحاسب الشخصي.



ملفات اللعبة القديمة جعلت حجمها يصل إلى 99 جيجا بايت على منصة الحاسب الشخصي ولكن اليوم بعد التحديث الجديد قل الحجم إلى 31 جيجا بايت وهذه طفرة تقنية ضخمة من تقديم Epic Games يجب أن تتعلم منها مختلف الإستوديوهات الاخرى مثل Infinity Ward مع Modern Warfare.

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التحديث لم يعمل فقط على تقليص حجم اللعبة على منصة الحاسب الشخصي بل تم التأكيد أيضاً على تحسين أداء اللعبة خاصةً في أوقات التحميل. Fortnite متوفرة الآن للتحميل مجاناً على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch.