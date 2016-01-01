

قرصنة Red Dead Redemption 2 بعد عام من إطلاقها قرصنة Red Dead Redemption 2 بعد عام من إطلاقها

لعبة Red Dead Redemption 2 هي واحدة من الألعاب التي صدمت فترة طويلة أمام فرق القرصنة ولكن الأمر لم يُكمل سنة.



تفاجئ اليوم العديد من اللاعبين بنشر نسخة مقرصنة من لعبة Red Dead Redemption 2 بعد إطلاقها على منصة الحاسب الشخصي بعام كامل !



لعبة Red Dead Redemption 2 لم تكن تستخدم نظام حماية واحد بل وضع إستوديو Rockstar Games مجموعة من أنظمة الحماية سواء الخارجية أو الخاصة به لضمان حماية اللعبة من القرصنة على منصة الحاسب الشخصي. يمكننا القول أن الاستوديو نجح في حمايتها فترة كافية لتحقيق مبيعات ممتازة على المنصة.

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في النهاية مثل كل الألعاب فإنها لا تصمد بشكل كامل أمام فرق القرصنة وحتى لو تأخر الامر عدة أشعر أو سنة فإنه يتم قرصنتها في النهاية. شخصياً أرى أن لعبة Red Dead Redemption 2 هي واحدة من أقوى الالعاب في الجيل الحالي وتستحق ان يتم دفع مبلغ كامل فيها لذلك ادعموا الاستوديو لعمله على تلك الرائعة 8 سنوات.