لعبة Red Dead Redemption 2 هي واحدة من الألعاب التي صدمت فترة طويلة أمام فرق القرصنة ولكن الأمر لم يُكمل سنة.
تفاجئ اليوم العديد من اللاعبين بنشر نسخة مقرصنة من لعبة Red Dead Redemption 2 بعد إطلاقها على منصة الحاسب الشخصي بعام كامل !
لعبة Red Dead Redemption 2 لم تكن تستخدم نظام حماية واحد بل وضع إستوديو Rockstar Games مجموعة من أنظمة الحماية سواء الخارجية أو الخاصة به لضمان حماية اللعبة من القرصنة على منصة الحاسب الشخصي. يمكننا القول أن الاستوديو نجح في حمايتها فترة كافية لتحقيق مبيعات ممتازة على المنصة.
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التعليقات على قرصنة Red Dead Redemption 2 بعد عام من إطلاقها
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