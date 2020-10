تطبيق Outlook لأجهزة الآيباد يحصل على الدعم لخاصية سحب وإفلات الملفات تطبيق Outlook لأجهزة الآيباد يحصل على الدعم لخاصية سحب وإفلات الملفات

يدعم الإصدار الأحدث من تطبيق Outlook لأجهزة iPad خاصية السحب والإفلات بين التطبيقات في وضع Split View، وهي الميزة التي جلبتها شركة آبل إلى نظام iPadOS في العام 2018. ومع ذلك، فإن الوصول متأخرًا أفضل من عدمه لأن هذا يُمكن أن يُحسن الإنتاجية وطريقة العمل بشكل كبير على لوحيات iPad الحديثة.



يمكنك سحب جهات الإتصال من البحث ” Search ” إلى قائمة المستلمين، ثم إختيار بعض الملفات من OneDrive أو Files أو Photos أو Safari وسحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني. هذا جديد في الإصدار 4.60.0 من تطبيق Outlook.



Microsoft Outlook for iPad gains support to attach files with drag & drop

قد يعجبك أيضا... loading...

أضافت شركة مايكروسوفت الدعم لـ Split View و Slide Over إلى تطبيق Outlook في وقت سابق من هذا العام، وبالضبط في شهر فبراير الماضي. في السابق، كان بإمكانك فقط سحب النصوص وإفلاتها في التطبيق.