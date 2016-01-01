

آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia

على الرغم من أن أجهزة الأندرويد من جوجل قادرة على تشغيل خدمة الألعاب السحابية Google Stadia، إلا أن ذلك غير ممكن على أجهزة iOS حتى الآن. في الأونة الأخيرة، كان هناك حل بديل يتضمن إستخدام متصفح من الطرف الثالث يسمح للمستخدمين بتشغيل ألعاب Google Stadia على هواتف iPhone، ولكن يبدو أن هذه الطريقة لن تعمل بعد الآن.



في تأكيد لموقع Vice، أكد مُطور التطبيق Zach Knox أن تطبيقه الذي يحمل إسم Stadium قد تم إزالته من متجر Apple App Store. ووفقا لـ Zach Knox، فقد صرح بالقول : ” لست مستاءً من فريق مراجعة التطبيقات في شركة آبل بسبب هذا القرار. من الواضح أنني أشعر بخيبة آمل، وقد لا أتفق مع منطقهم، ولكني أفهم ذلك. لقد أمضوا 3 أسابيع في ذلك ومن الواضح أنهم كانوا يُجرون بعض المناقشات الداخلية حول هذه المسألة. هذه ليست خطبة #FreeStadium من جانبي “.



كان Zach Knox قد أعرب سابقًا عن بعض القلق بشأن إمكانية إزالة تطبيقه، على الرغم من أنه بدا متفائلاً بحذر بإمكانية عدم حدوث ذلك. ” أفترض أنني قلق بعض الشيء بشأن إزالة التطبيق، ولكن لا أرى أي سبب يدعوهم إلى ذلك. إنه مجرد متصفح ويب به شريط غريب للعناوين “.

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ومع ذلك، يمكننا أن نفهم الأسباب وراء ذلك. لقد خففت آبل من قواعد متجر Apple App Store التابع لها قليلاً وسمحت بولوج خدمات بث الألعاب السحابية إلى المتجر، ولكن فقط إذا كانت تلبي متطلبات معينة لا تزال مقيدة قليلاً. لقد سمعنا سابقًا أن شركة مايكروسوفت قد تعمل بالفعل على حل بديل لجلب خدمة Xbox Game Pass Ultimate إلى أجهزة iOS يتمثل في إطلاق نسخة الويب من هذه الخدمة، ولكن بالنظر إلى أنه تم إزالة التطبيق المُطور من قبل Zach Knox الآن، فعلينا أن نتساءل عما إذا كان هذا سيؤثر على خطط مايكروسوفت أيضًا.