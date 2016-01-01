على الرغم من أن أجهزة الأندرويد من جوجل قادرة على تشغيل خدمة الألعاب السحابية Google Stadia، إلا أن ذلك غير ممكن على أجهزة iOS حتى الآن. في الأونة الأخيرة، كان هناك حل بديل يتضمن إستخدام متصفح من الطرف الثالث يسمح للمستخدمين بتشغيل ألعاب Google Stadia على هواتف iPhone، ولكن يبدو أن هذه الطريقة لن تعمل بعد الآن.
في تأكيد لموقع Vice، أكد مُطور التطبيق Zach Knox أن تطبيقه الذي يحمل إسم Stadium قد تم إزالته من متجر Apple App Store. ووفقا لـ Zach Knox، فقد صرح بالقول : ” لست مستاءً من فريق مراجعة التطبيقات في شركة آبل بسبب هذا القرار. من الواضح أنني أشعر بخيبة آمل، وقد لا أتفق مع منطقهم، ولكني أفهم ذلك. لقد أمضوا 3 أسابيع في ذلك ومن الواضح أنهم كانوا يُجرون بعض المناقشات الداخلية حول هذه المسألة. هذه ليست خطبة #FreeStadium من جانبي “.
كان Zach Knox قد أعرب سابقًا عن بعض القلق بشأن إمكانية إزالة تطبيقه، على الرغم من أنه بدا متفائلاً بحذر بإمكانية عدم حدوث ذلك. ” أفترض أنني قلق بعض الشيء بشأن إزالة التطبيق، ولكن لا أرى أي سبب يدعوهم إلى ذلك. إنه مجرد متصفح ويب به شريط غريب للعناوين “.
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التعليقات على آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia
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