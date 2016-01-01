آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia

صورة الخبر: آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia
آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia

على الرغم من أن أجهزة الأندرويد من جوجل قادرة على تشغيل خدمة الألعاب السحابية Google Stadia، إلا أن ذلك غير ممكن على أجهزة iOS حتى الآن. في الأونة الأخيرة، كان هناك حل بديل يتضمن إستخدام متصفح من الطرف الثالث يسمح للمستخدمين بتشغيل ألعاب Google Stadia على هواتف iPhone، ولكن يبدو أن هذه الطريقة لن تعمل بعد الآن.

في تأكيد لموقع Vice، أكد مُطور التطبيق Zach Knox أن تطبيقه الذي يحمل إسم Stadium قد تم إزالته من متجر Apple App Store. ووفقا لـ Zach Knox، فقد صرح بالقول : ” لست مستاءً من فريق مراجعة التطبيقات في شركة آبل بسبب هذا القرار. من الواضح أنني أشعر بخيبة آمل، وقد لا أتفق مع منطقهم، ولكني أفهم ذلك. لقد أمضوا 3 أسابيع في ذلك ومن الواضح أنهم كانوا يُجرون بعض المناقشات الداخلية حول هذه المسألة. هذه ليست خطبة #FreeStadium من جانبي “.

كان Zach Knox قد أعرب سابقًا عن بعض القلق بشأن إمكانية إزالة تطبيقه، على الرغم من أنه بدا متفائلاً بحذر بإمكانية عدم حدوث ذلك. ” أفترض أنني قلق بعض الشيء بشأن إزالة التطبيق، ولكن لا أرى أي سبب يدعوهم إلى ذلك. إنه مجرد متصفح ويب به شريط غريب للعناوين “.

ومع ذلك، يمكننا أن نفهم الأسباب وراء ذلك. لقد خففت آبل من قواعد متجر Apple App Store التابع لها قليلاً وسمحت بولوج خدمات بث الألعاب السحابية إلى المتجر، ولكن فقط إذا كانت تلبي متطلبات معينة لا تزال مقيدة قليلاً. لقد سمعنا سابقًا أن شركة مايكروسوفت قد تعمل بالفعل على حل بديل لجلب خدمة Xbox Game Pass Ultimate إلى أجهزة iOS يتمثل في إطلاق نسخة الويب من هذه الخدمة، ولكن بالنظر إلى أنه تم إزالة التطبيق المُطور من قبل Zach Knox الآن، فعلينا أن نتساءل عما إذا كان هذا سيؤثر على خطط مايكروسوفت أيضًا.

المصدر: موقع الكتروني

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آبل تُعطل حيلة كانت تسمح لمستخدمي هواتف الآيفون بتشغيل ألعاب Google Stadia

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96508

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager