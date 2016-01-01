

ديزر تطلق اختصارات “ويدجيت” للمستخدمين على نظام iOS 14 ديزر تطلق اختصارات “ويدجيت” للمستخدمين على نظام iOS 14

بعد إطلاق نظام iOS 14 قبل أشهر، طرحت آبل لأول مرة ميزة اختصارات الشاشة الرئيسية المعروفة باسم “ويدجيت” لتتيح للمستخدمين الوصول لمزايا محددة في التطبيقات بسرعة، وتسارعت الشركات للاستفادة من هذه الميزة وبينها ديزر التي طورت اختصاري ويدجيت مخصصين لميّزتي SongCatcher و Flow.



وسيتمكن بذلك المستخدمون من الوصول السريع إلى مزايا تطبيق ديزر للاستمتاع بالمحتوى المفضل لهم على التطبيق.



وبهذه المناسبة، صرح لوكاس سيرالتا، نائب رئيس مجلس الإدارة للتصميم وتجارب المستخدمين في ديزر، بقوله: “عندما ابتكرنا الويدجيت الجديدة، أردنا تزويد مستخدمي ديزر بطريقة أسرع وأبسط للوصول إلى اثنين من أكثر الميزات المفضلة لديهم. ويدجت Flow يجعل تجربة المستخدم مع ديزر سلسة، ويمنحه عالمًا شخصيًا من الموسيقى بلمسة واحدة مريحة. كما أضفنا ميزة أخرى، تجعلك لا تفوت أي أغنية جديدة، وتمكنك من الاستمتاع بالأغاني الأكثر طلباً في المنطقة من حولك. هذه خطوة أولى، وسوف يتبعها تقديم المزيد من وحدات الويدجت، وننصحكم أن تتابعوا كل جديد لدينا”.

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يُشار أن ميزتي SongCatcher و Flow تتوفر لجميع مستخدمي التطبيق في مختلف أنحاء العالم، وللاستفادة من مزايا الويدجيت سيتوجب تحديث نظام التشغيل إلى iOS 14 مع تحديث تطبيق Deezer بنسخته iOS8.24.تقول ديزر أنها ستعمل على إضافة وحدات ويدجيت جديدة مخصصة لمزيد من المزايا في الأسابيع المقبلة على iOS 14.يمكن تشغيل الويدجيت في تطبيق ديزر على iOS 14 من خلال الخطوات التالية:لمس مستمر لأي ويدجيت أو أي مساحة فارغة في Today’s View حتى إيجاد أيقونات التطبيقات تهتزسيظهر رمز + في الشق العلويالنقر على الرمز + ثم البحث واختيار اسم Deezerلمس Add Widget ثم تم.بعد الإعداد، يمكن تحريك صفحات الشاشة حتى العثور على ويدجيت ديزر في Today’s View.