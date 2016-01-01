بعد إطلاق نظام iOS 14 قبل أشهر، طرحت آبل لأول مرة ميزة اختصارات الشاشة الرئيسية المعروفة باسم “ويدجيت” لتتيح للمستخدمين الوصول لمزايا محددة في التطبيقات بسرعة، وتسارعت الشركات للاستفادة من هذه الميزة وبينها ديزر التي طورت اختصاري ويدجيت مخصصين لميّزتي SongCatcher و Flow.
وسيتمكن بذلك المستخدمون من الوصول السريع إلى مزايا تطبيق ديزر للاستمتاع بالمحتوى المفضل لهم على التطبيق.
وبهذه المناسبة، صرح لوكاس سيرالتا، نائب رئيس مجلس الإدارة للتصميم وتجارب المستخدمين في ديزر، بقوله: “عندما ابتكرنا الويدجيت الجديدة، أردنا تزويد مستخدمي ديزر بطريقة أسرع وأبسط للوصول إلى اثنين من أكثر الميزات المفضلة لديهم. ويدجت Flow يجعل تجربة المستخدم مع ديزر سلسة، ويمنحه عالمًا شخصيًا من الموسيقى بلمسة واحدة مريحة. كما أضفنا ميزة أخرى، تجعلك لا تفوت أي أغنية جديدة، وتمكنك من الاستمتاع بالأغاني الأكثر طلباً في المنطقة من حولك. هذه خطوة أولى، وسوف يتبعها تقديم المزيد من وحدات الويدجت، وننصحكم أن تتابعوا كل جديد لدينا”.
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التعليقات على ديزر تطلق اختصارات “ويدجيت” للمستخدمين على نظام iOS 14
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