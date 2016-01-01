مايكروسوفت تطلق تحديث ويندوز 10 أكتوبر 2020 الرئيسي

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مايكروسوفت تطلق تحديث ويندوز 10 أكتوبر 2020 الرئيسي

بدأت مايكروسوفت بإرسال تحديث ويندوز 10 الكبير الرئيسي الثاني لهذا العام والذي يعرف باسم تحديث أكتوبر 2020 إلى أكثر من مليار مستخدم لنظام التشغيل ويندوز.

كما هو الحال مع التحديث الرئيسي الثاني العام الماضي، فإن هذا التحديث لم يجلب الكثير من المزايا الجديدة بقدر ما هو حزمة تخديمية وتحديث أمني.

لكن ومع ذلك هناك بعض المزايا الملحوظة مثل تعديلات في قائمة ابدأ من حيث الشكل، تغييرات في طريقة عمل قائمة التنقل بين النوافذ عبر اختصار alt+tab وتحديث رئيسي كبير لمتصفح إيدج.

تصميم قائمة ابدأ أصبح لديه شفافية أكبر في المربعات، ما يجعلها أسهل في التصفح بالنظر.

أما التنقل بين التطبيقات أصبح الآن يدعم تبويبات متصفح إيدج أيضاً. بمعنى لو كنت تستخدم متصفح إيدج وهناك عدة تبويبات مفتوحة فيه وضغطت على alt+tab فإن تلك التبويبات أيضاً ستظهر ضمن القائمة بالإضافة للتطبيقات ويمكنك بهذه الطريقة الدخول مباشرة إلى تبويب معين ضمن المتصفح. وإن لم تعجبك هذه التعديلات يمكنك العودة للوضع السابق.

أخيراً لمحبي الألعاب الآن أصبح أسهل من السابق تعديل معدل التحديث للشاشة من خلال اتباع المسار التالي: Settings > System > Display, Advanced display settings وبعدها يمكنك ضبطه بمعدل أعلى بدلاً من الدخول إلى تطبيقات بطاقة العرض نفسها.

تحديث مايكروسوفت ويندوز 10 أصبح متاحاً منذ اليوم لنسبة كبيرة من المستخدمين بالرغم من أنه تم إطلاقه مؤخراً، لكن توفره للتنزيل والتثبيت يتم تدريجياً خلال الأسابيع القادمة ليغطي كافة المستخدمين.

المصدر: عالم التقنيه

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