سناب شات تستفيد من كورونا وتزيد مستخدميها وأرباحها

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سناب شات تستفيد من كورونا وتزيد مستخدميها وأرباحها

نشرت شركة سناب نتائجها المالية الربعية التي أظهرت نمواً في أهم المؤشرات وهي العائدات الإجمالية وعدد المستخدمين وذلك في الفترة التي تزامنت مع ذروة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

بحسب بيانات الشركة فإنها أضافت 11 مليون مستخدم جديد خلال الربع ليصل العدد الإجمالي إلى 249 مليون مستخدم. كما زادت عائداتها بنحو 50% لتصل إلى 679 مليون دولار متفوقة على توقعات المحللين.

وتقول سناب أن النمو في أعمالها نتيجة تحسينها لتطبيقها على أندرويد وعدسات الواقع المعزز التي تم تبنيها من قبل المستخدمين بسرعة كبيرة، وضربت مثالاً عن إحدى عدساتها التي تحولك إلى شخصية أنيمي تم استخدامها أكثر ثلاثة مليارات مرة خلال الأسبوع الأول من إطلاقها فقط.

وتزامنت فترة نتائج الشركة المالية مع مقاطعة كبرى الشركات للشبكات الاجتماعية التقليدية لاسيما فيس بوك وتحويل ميزانيات تسويقها إلى سناب شات كمنصة جديدة للوصول للجمهور.

بالنظر إلى رقم 11 مليون مستخدم جديد لدى سناب شات قد يكون جيداً، لكن الأهم هو في التفاصيل، حيث أن مليون مستخدم منهم من أوروبا فقط وهؤلاء يعطون سناب عائدات مالية أكبر نتيجة الإعلانات التي تظهر لهم بكثافة وأسعار تفوق باقي دول العالم.

المصدر: عالم التقنيه

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