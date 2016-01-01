أعلنت شركة Intel عن صفقة مع شركة SK Hynix تقوم من خلالها ببيع قسمها المسؤول عن تصميم وتطوير رقاقات الذاكرة NAND الخاصة بها للشركة الكورية الجنوبية مقابل 9 مليارات دولار. ستشهد الصفقة حصول شركة SK Hynix على جميع تراخيص الملكية الفكرية، والقسم المسؤول عن الذواكر NAND SSD، بالإضافة إلى أحد مصانع شركة Intel في مدينة داليان بالصين.
تأمل الشركتان في الحصول على الموافقات المطلوبة من مختلف الهيئات التنظيمية في أواخر العام 2021 على أمل أن يتم إغلاق الصفقة بشكل نهائي في شهر مارس من العام 2025.
تتضمن الصفقة دفعة أولية بقيمة 7 مليارات دولار للملكية والفكرية والموظفين في قسم NAND SSD، وفي غضون عامين ستحصل أيضًا على كل ما يتعلق برقاقات NAND، بما في ذلك التصميم ومهندسي البحث والتطوير والموظفين. ستستمر شركة Intel في إستخدام المصنع خلال الـ 12 شهرًا القادمة حتى يتم الإنتهاء من الصفقة.
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التعليقات على Intel تبيع قسم ذواكر NAND لشركة SK Hynix مقابل 9 مليارات دولار
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