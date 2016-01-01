كشفت شركة "فيسبوك"، الاثنين، عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ستكون الأولى القادرة على ترجمة 100 لغة من دون الاعتماد على الإنجليزية.
وقد جرى تطوير هذه البرمجية مفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا في تحسين المحتوى الذي تقدمه بـ160 لغة، لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العالم.
وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة، أنجيلا فان، في رسالة عبر مدونة: "هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيسبوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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التعليقات على آلية ترجمة جديدة "لا تعتمد على الإنجليزية" من "فيسبوك"
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