يوتيوب على أندرويد يمنع الآن استجابة النقرات الفردية على شريط التقديم

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صورة الخبر: يوتيوب على أندرويد يمنع الآن استجابة النقرات الفردية على شريط التقديم
يوتيوب على أندرويد يمنع الآن استجابة النقرات الفردية على شريط التقديم

قبل سنوات، حدّثت يوتيوب شريط تقدّم الفيديو في تطبيقها مما أدى إلى توسيعه ليشمل العرض الكامل للشاشة، ومنذ ذلك الوقت، كان من السهل تفويت زر ملء الشاشة بالإضافة إلى صعوبة الضغط على نهاية شريط التقدّم، الآن تحاول يوتيوب معالجة هذه المشكلة بتحديث جديد، وذلك عن طريق منع شريط التقدّم من الاستجابة إلى النقرات الفردية، وبدلًا من ذلك، الاعتماد على الضغط المستمر عليه والتحريك بالإصبع.

من ناحيته، هذا السلوك مألوف لمستخدمي التطبيق على iOS افتراضيًا، ويبدو أنه حان الوقت لتوفيره على النظام الآخر أندرويد، ومع ذلك، عند النقر سيتم تخزين الفيديو مؤقتًا لمدة ثانية دون فقدان موضعه الحالي.

أخيرًا، يبدو أن هذه الإضافة يتم إطلاقها من جهة الخادم، بالتالي فهي تصل لمستخدمي يوتيوب على أندرويد تدريجيًا، كما ويُفضّل تحميل أحدث إصدار للتطبيق إن وجد.

المصدر: عالم التقنيه

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