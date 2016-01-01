17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

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صورة الخبر: 17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 17 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).

17 تطبيق


Camera4K Panorama, 4K Video and Perfect Selfie : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Business Calculator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Rec Recorder PRO (NO ADS) : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Space saving ABC keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Unit Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Decimal & Fraction Calculator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Black Army Diamond – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Rubuk – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
Asabura – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Square Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Square Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Square White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
20 لعبة

Dream Kids : Learning Games, Coloring Book and ABC : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
OrbaDrone – Faded Light : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP] : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
NEW Math puzzles 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Tomb Hunter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Unwanted Gray : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Block Puzzle : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cartoon Craft : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cat in the Woods VIP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Crisis Response : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Manor : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
My Celestial Tree VIP – Unique Beautiful Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Peppa Pig: Golden Boots : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Riddle Me 2020 – A Game of Riddles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Devil Twins: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

المصدر: عالم التقنيه

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