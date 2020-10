17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد 17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 17 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).



17 تطبيق





Camera4K Panorama, 4K Video and Perfect Selfie : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Business Calculator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Rec Recorder PRO (NO ADS) : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Space saving ABC keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Unit Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Decimal & Fraction Calculator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Black Army Diamond – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Rubuk – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.

Asabura – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Square Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Square Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

Square White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

20 لعبة



قد يعجبك أيضا... loading...

Dream Kids : Learning Games, Coloring Book and ABC : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.OrbaDrone – Faded Light : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.Freelancer 2: Idle gamedev life simulator [VIP] : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.NEW Math puzzles 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Tomb Hunter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Unwanted Gray : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Block Puzzle : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Cartoon Craft : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Cat in the Woods VIP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.Crisis Response : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Manor : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.My Celestial Tree VIP – Unique Beautiful Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Peppa Pig: Golden Boots : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Riddle Me 2020 – A Game of Riddles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Devil Twins: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.