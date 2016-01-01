17 تطبيق و 20 لعبة مدفوعة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

إليكم مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة في الوقت الحالي مجانًا ولفترة محدودة ، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 17 تطبيق و 20 لعبة أندرويد).
17 تطبيق
Camera4K Panorama, 4K Video and Perfect Selfie : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Business Calculator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Rec Recorder PRO (NO ADS) : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Space saving ABC keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Unit Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Decimal & Fraction Calculator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Black Army Diamond – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Rubuk – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
Asabura – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Square Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Square Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
Square White – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
20 لعبة
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