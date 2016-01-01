

فيس بوك تطور نظام ترجمة آلية ثنائي بلا وساطة اللغة الإنجليزية فيس بوك تطور نظام ترجمة آلية ثنائي بلا وساطة اللغة الإنجليزية

طورت شركة فيس بوك نظام ذكاء اصطناعي جديد لترجمة المحتوى ما بين لغتين على منصتها الاجتماعية بشكل مباشر؛ دون اعتماد اللغة الإنجليزية وسيط أثناء العملية.



فعلي سبيل المثال إذا ما أخدنا اللغة الصينية وآلية ترجمتها التقليدية على المنصة إلى اللغة الفرنسية مثلًا؛ فإنه يتم تحويل النص أو المحتوى الأصلي إلى اللغة الوسيطة وهي الإنجليزية ومن ثم تترجم إلى الفرنسية كهدف نهائي.



حيث وجد أسلوب ترجمة الآلة قبل تطوير الآلية الجديدة في بيئة تعج بمحتوى ترجمي ضخم من وإلى اللغة الإنجليزية؛ لكن المشكلة كانت أن هذا الأسلوب يقلل من الدقة في نقل المعنى ويعقد عملية الترجمة بشكل غير لازم يمكن تجنبه.

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لذا قامت مالكة المنصة الاحتماعية الأكبر عالميًا بتطوير آلية ترجمة الآلة الثنائية المباشرة؛ والتي بواسطتها تصبح عملية الترحمة من الصينية إلى الفرنسية عملية ثنائية بحتة؛ لا تحتاج لنقطة وصل _اللغة الإنجليزية_ كما وضحنا في المثال أعلاه.أما بالحديث عن مدى فعالية الترجمة الثنائية؛ فقد كانت النتيجة أكثر دقة مع وتحقيق 10 نقاط أعلى على مقياس BLEU المختص بتقييم نجاعة الترجمة الآلية.ثلثي محتوى المنصة ليس باللغة الإنجليزيةوقالت الباحثة في قسم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك Angela Fan في خضم إعلان المنصة بهذا الشأن” إن التحدي الحقيقي هو كيفية تعاطينا مع نظام الترجمة لدينا ومن ثم الوصول به لما يخدم طلب المستخدمين في جميع أنحاء العالم”.مضيفة أن عملية الترجمة تتم في جميع اللغات على مختلف اتجاهات المستخدمين، حيث أوضحت أن كم كبير من الناس في مناطق مختلفة يتحدثوا عدة لغات ليس الإنجليزية من ضمنها؛ بيد أن نظام الترجمة الموجود يعتمد بشكل كبير على بيانات اللغة الإنجليزية.مشيرة أنه في الوقت التي تنشر فيها ملايين المنشورات يوميًا على فيس بوك باستخدام قرابة 160 لغة؛ تبقى النسبة الأكبر من المحتوى المنشور التي تقارب الثلثين تنشر بلغات أخرى غير الإنجليزية. مما كان دافع كما نرى لتطوير الآلية الجديدة.وكانت فيس بوك قد أطلقت قاعدة البيانات ونموذج الترجمة والتدريب وإعدادات التقييم الجديدة كمجموعة كاملة مفتوحة المصدر لمجتمعات البحث والتطوير، من أجل المساعدة في إحراز المزيد من التقدم في ظل عملها الجاد في سبيل تطوير النظام بشكل أكبر وأسرع.