تجري السلطات الإيرلندية تحقيقا أوروبيا إثر شكاوى بشأن طريقة تعامل "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك" مع بيانات المستخدمين القصّر، على ما أفادت الصحافة البريطانية.
فقد أطلقت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات مسارين منفصلين الشهر الفائت بعد تلقيها شكاوى تفيد بأن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بأشخاص دون سن الثامنة عشرة كانت متاحة لجميع مستخدمي الشبكة، وفق ما ذكرت "بي بي سي" و"صنداي تلجراف".
وتشرف الهيئة الناظمة الإيرلندية هذه على نشاطات "فيسبوك" في الاتحاد الأوروبي، بما أن الشبكة الأميركية العملاقة تتخذ مقرا إقليميا لها في إيرلندا.
ولم ترد "فيسبوك" ولا الهيئة الإيرلندية على أسئلة وكالة فرانس برس حتى الساعة.
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التعليقات على تحقيق أوروبي بشأن إدارة «إنستجرام» لبيانات مستخدميها القصّر
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