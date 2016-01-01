Google Stadia تعلن عن إضافة ألعاب Ubisoft

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Google Stadia تعلن عن إضافة ألعاب Ubisoft

أعلنت شركة Google أن Ubisoft تضيف ألعابًا جديدة إلى Stadia ، بما في ذلك مغامرات في عوالم Far Cry و Watch Dogs و Ghost Recon و Assassin's Creed.

Ubisoft هي شركة فرنسية لألعاب الفيديو يقع مقرها الرئيسي في مونتروي ولديها العديد من استوديوهات التطوير في جميع أنحاء العالم.

سيتمكن مستخدمو Stadia من لعب العناوين القادمة لحظة

إطلاقها. لن يكون هناك وقت انتظار لعمليات التنزيل والتثبيت.
من المحتمل أن تأتي هذه العناوين الجديدة مع حزمة Ubisoft UPlay + بقيمة 14.99 دولارًا. ومع ذلك ، لا يوجد تاريخ إصدار محدد.

تلقى أعضاء Stadia Pro أيضًا خمس ألعاب جديدة مجانًا ، وهي Strange Brigade

و Kona و Metro 2033 Redux و Just Shapes And Beats بالإضافة إلى Rock of Ages 3: Make And Break.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Google أيضًا أن بعض "الأشياء الجيدة" ستأتي لمستخدمي خدمة ألعاب Stadia Cloud ، بدءًا من 20 أكتوبر.

من المتوقع أن تعرض هذه الخطوة ألعابًا جديدة قادمة إلى Stadia ، إلى جانب بعض العروض التوضيحية الحصرية للمستخدمين.
سيبدأ الحدث الذي يستمر لعدة أيام على قناة Stadia الرسمية على YouTube.

المصدر: جيمرز فيلد

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