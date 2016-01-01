فيسبوك يمتلك 3 تطبيقات مخفية في هواتف أندرويد.. هل يجب أن تقلق

تأتي معظم هواتف Android في الهند مع تطبيق Facebook مثبتًا عليها مسبقًا. بينما تسمح بعض العلامات التجارية للمستخدمين بحذف برنامج bloatware هذا ، فإن البعض الآخر يسمح فقط بتعطيل تطبيق Facebook. ولكن لوحظ اتجاه جديد في بيع هواتف Android هذا العام. إلى جانب تطبيق Facebook الرئيسي ، هناك ثلاثة تطبيقات Facebook إضافية مخفية جنبًا إلى جنب مع تطبيقات نظام Android الأخرى داخل قائمة الإعدادات.



هذه تطبيقات نظام من Facebook بدون أي واجهة ، لذلك لا يمكنك رؤية أي رموز. ولكن إذا انتقلت إلى إعدادات أي هاتف Android جديد من علامة تجارية معروفة واكتبت "Facebook" في مربع البحث ضمن الإعدادات ، فستظهر ثلاثة تطبيقات: خدمات Facebook و Facebook App Manager و Facebook App Installer.



(ابحث فقط عن "Facebook" في قائمة "الإعدادات" بهاتف Android لمعرفة ما إذا كان لديك تطبيقات النظام الثلاثة هذه أم لا.)

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التحول من bloatware إلى "تطبيقات النظام"تم ملاحظة تطبيقات نظام Facebook الثلاثة لأول مرة على هواتف OnePlus 8 و OnePlus Nord. هذا على الرغم من إعلان OnePlus أنه لا يقدم أي برامج bloatware مع هواتفهم. بعد أن واجهت الشركة رد فعل عنيفًا شديدًا من المستخدمين والمعجبين ، قررت OnePlus عدم توفير تطبيقات نظام Facebook هذه في هواتفها التي تتضمن OnePlus 8T الذي تم إطلاقه حديثًا.لوحظ اتجاه آخر مثير للاهتمام في هواتف Samsung بعد إطلاق سلسلة Galaxy Note 20. من المعروف أن كل هاتف Samsung يأتي مع Facebook مثبتًا مسبقًا عليه. لا يمكنك حذفه ولكن لحسن الحظ يمكنك تعطيله. ومع ذلك ، في الهواتف الجديدة التي تبيعها Samsung هذا العام بما في ذلك Galaxy Note20 Ultra ، تتيح لك الشركة حذف تطبيق Facebook المثبت مسبقًا. ولكن فقط توجه إلى قائمة الإعدادات وسترى نفس تطبيقات نظام Facebook التي لا يمكنك حذفها.ليس فقط هواتف Samsung ، يمكنك العثور عليها في هواتف Realme و Xiaomi و Poco و Oppo وغيرها من الهواتف من العلامات التجارية الشهيرة أيضًا. يبدو أن HMD Global هي الشركة الوحيدة التي لم تقدم بعد برامج bloatware الثلاثة "المجانية" على Facebook على هواتف Nokia.لن يسمح لك أي من الهواتف من هذه العلامات التجارية بإلغاء تثبيت تطبيقات نظام Facebook تمامًا ، ولكن يمكنك تعطيلها يدويًا. هناك القليل من التفسير المنطقي لسبب رغبة مستخدم الهاتف الذكي بخلاف Facebook في الحصول على ثلاثة تطبيقات لنظام Facebook على أجهزتهم.ما الحاجة إلى تطبيقات نظام Facebook الثلاثة هذه؟يوضح Facebook في مدونته الرسمية أنهم لا يريدون أن يستخدم أي مستخدم إصدارًا قديمًا من تطبيقه لمجرد كونه كسولًا جدًا لتحديث التطبيق من Google Play أو لا يستطيع الوصول إلى بيانات الجوال الكافية."لضمان حصول الأشخاص على أفضل تجربة فور إخراجها من عبوتها وخلال دورة حياة أجهزتهم ، نتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومصنعي الأجهزة لتثبيت تطبيقات Facebook مسبقًا على الأجهزة. تطبيقات نظام Android ليست مخفية - يمكنك العثور عليها ضمن الإعدادات> التطبيقات على جهازك. غالبًا ما لا تحتوي تطبيقات النظام على رموز تطبيقات لأنها لا تحتوي على أي واجهة مستخدم