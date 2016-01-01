تحتفظ Tesla حاليًا ببعض ميزات الإنترنت داخل السيارة لدفع المشتركين ، ولكنها قد تكون استثناءً لبعض المالكين. يقول السائقون الذين يتحدثون إلى Electrek إنهم يتلقون فجأة ميزات Premium Connectivity مجانًا ، بما في ذلك خرائط الأقمار الصناعية وتدفق الوسائط عبر الهاتف الخلوي. يبدو أن الشركة قد غيرت متطلبات الأهلية للحصول على Premium
، ولكن ليس من المؤكد كيف أو لماذا.
جميع المالكين الذين أبلغوا عن التغيير هم من كندا ، مع واحد على الأقل يقود طراز 2019 3 ، ولكن لا يبدو أنه ينطبق على جميع الكنديين.
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التعليقات على تسلا تستعيد خدمة الإنترنت المجانية في السيارة
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