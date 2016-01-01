

تسلا تستعيد خدمة الإنترنت المجانية في السيارة تسلا تستعيد خدمة الإنترنت المجانية في السيارة

تحتفظ Tesla حاليًا ببعض ميزات الإنترنت داخل السيارة لدفع المشتركين ، ولكنها قد تكون استثناءً لبعض المالكين. يقول السائقون الذين يتحدثون إلى Electrek إنهم يتلقون فجأة ميزات Premium Connectivity مجانًا ، بما في ذلك خرائط الأقمار الصناعية وتدفق الوسائط عبر الهاتف الخلوي. يبدو أن الشركة قد غيرت متطلبات الأهلية للحصول على Premium



، ولكن ليس من المؤكد كيف أو لماذا.

جميع المالكين الذين أبلغوا عن التغيير هم من كندا ، مع واحد على الأقل يقود طراز 2019 3 ، ولكن لا يبدو أنه ينطبق على جميع الكنديين.



لقد طلبنا من تسلا التعليق.

قد يعجبك أيضا... loading...

لن نعتمد على قيام Tesla بإعطاء اتصال Premium للعديد من السائقين. يتقاضى 10 دولارات أمريكية شهريًا جزئيًا لتعويض الاستخدام الثقيل للبيانات. هذه التكاليف يمكن أن تأكل من صافي أرباح تسلا على مدى عمر السيارة. ومع ذلك ، فإن أي تغيير سيكون مهمًا - فهو يشير إلى أنك لست بحاجة إلى امتلاك سيارة قبل الموعد المحدد في يوليو 2018 للحصول على الميزات الكاملة عبر الإنترنت ، على الأقل في ظل الظروف المناسبة.