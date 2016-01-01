تحدث رئيس اكس بوكس Phil Spencer في لقاء أخير مع موقع Kotaku حول الإستحواذ الضخم على شركة Bethesda.
تم سؤال Phil Spencer حول إمكانية إصدار ألعاب شركة Bethesda على منصات اخرى ولكن رد Phil Spencer على السؤال كان صريح وهذا ما قاله :
" عندما أفكر في المكان الذي سيلعب عليه الأشخاص أُفكر في عدد الأجهزة التي لدينا، نحن نمتلك xCloud والحاسب الشخصي و Xbox Game Pass ومنصات Xbox خاصتنا. لا يتعين عليّ أن أقوم بنشر تلك الألعاب على منصات أخرى بخلاف المنصات التي ندعمها. "
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التعليقات على رئيس اكس بوكس : لا توجد حاجة لنشر ألعاب Bethesda على منصات أخرى
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