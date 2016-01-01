رئيس اكس بوكس : لا توجد حاجة لنشر ألعاب Bethesda على منصات أخرى

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صورة الخبر: رئيس اكس بوكس : لا توجد حاجة لنشر ألعاب Bethesda على منصات أخرى
رئيس اكس بوكس : لا توجد حاجة لنشر ألعاب Bethesda على منصات أخرى

تحدث رئيس اكس بوكس Phil Spencer في لقاء أخير مع موقع Kotaku حول الإستحواذ الضخم على شركة Bethesda.

تم سؤال Phil Spencer حول إمكانية إصدار ألعاب شركة Bethesda على منصات اخرى ولكن رد Phil Spencer على السؤال كان صريح وهذا ما قاله :

" عندما أفكر في المكان الذي سيلعب عليه الأشخاص أُفكر في عدد الأجهزة التي لدينا، نحن نمتلك xCloud والحاسب الشخصي و Xbox Game Pass ومنصات Xbox خاصتنا. لا يتعين عليّ أن أقوم بنشر تلك الألعاب على منصات أخرى بخلاف المنصات التي ندعمها. "

بشكل عام التصريح يوضح أن شركة اكس بوكس لن تقوم بإصدار ألعاب Bethesda المستقبلية على منصات اخرى وستجعلها حصرية على منصتي Xbox Series X | S والحاسب الشخصي عبر خدمات Xbox Game Pass وطبعاً يمكنك تجربة كل تلك الألعاب عبر خدمة البث الحسابي xCloud.

منصتي Xbox Series X | S سيتوفرا في 10 نوفمبر 2020 بسعر 500 دولار لـ Series X و 300 دولار لـ Series S.

المصدر: جيمرز فيلد

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