

قائمة المشاركة المخصصة في تويتر تشق طريقها إلى أندرويد قائمة المشاركة المخصصة في تويتر تشق طريقها إلى أندرويد

مؤخرًا، وفّرت تويتر في تطبيقها على iOS قائمة مشاركة مخصصة والتي حلّت محل قائمة المشاركة الافتراضية والخاصة بالنظام، الآن، نفس القائمة تشق طريقها لنظام أندرويد، مع أشكال جديدة ومخصصة لقائمة المشاركة هذه.



من جانبه، ستُتيح هذه القائمة للمستخدمين إرسال تغريدات إلى مجموعة مختارة من جهات الاتصال الحديثة عبر الرسائل المباشرة، مع إضافة محتوى إلى الإشارات المرجعية أو نسخ رابط إلى تغريدة، وعند الرغبة في استخدام تطبيق آخر، ستحتاج إلى النقر فوق إدخال “مشاركة التغريدة عبر …”.



كما وهناك تباين آخر يحافظ أيضًا على الاختصارات المخصصة المتوفرة سابقًا، لكنه يضع جميع الأزرار باستثناء أزرار “الإرسال عبر الرسائل المباشرة” في نفس الصف مثل التطبيقات الأخرى، وافتراضيًا، يكون اختصار “المشاركة عبر” مخفيًا في نهاية قائمة التمرير، ولكن بمجرد النقر عليه، سيأخذ أحد النقاط الأولى على أن يتم فرز أهداف المشاركة حسب المشاركة.

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أخيرًا، هذه الإضافة غير متاحة حاليًا على نطاق واسع بين المستخدمين، ويبدو أنها مقتصرة على الإصدار التجريبي والألفا، ومع ذلك، يمكن أن يكون التغيير من جهة الخادم أيضًا ولعدد محدود من المستخدمين.