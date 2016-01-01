قبل نحو شهرين من الآن، قامت موزيلا بإطلاق متصفحها فايرفوكس المُعاد تطويره بشكل كامل، وذلك لمستخدمي أندرويد فقط، وما تزال عمليات التحسين مستمرة، حيث اليوم وصل إصدار فايرفوكس 82 “Firefox 82” لمرحلة Release Candidate “ما قبل الإصدار النهائي”، وقد تضمّن معه طريقة أسهل لاستعادة علامات التبويب المغلقة وأكثر من ذلك.
حيث في معظم متصفّحات الويب على الهواتف الذكية، يُظهر إغلاق علامة تبويب رسالة منبثقة لبضع ثوانٍ تسمح لك بإعادة فتحها، مع عدم وجود طريقة سهلة للاستعادة بعد اختفاء الرسالة، هنا يعالج Firefox 82 هذا الأمر بميزة “علامات التبويب المغلقة حديثًا” في قائمة علامات التبويب، والذي سيعرض لك آخر خمس علامات تبويب قمت بإغلاقها.
كما وقدّمت موزيلا في هذا الإصدار، بعض وظائف Tracking Protection 2.0 من متصفح سطح المكتب إلى الهاتف المحمول، بحيث سيتم مسح جميع البيانات المحلية وملفات تعريف الارتباط من مواقع الويب بعد عدم زيارتها لمدة 30 يومًا، ومن المعروف أنه على سطح المكتب، تتمثّل المدة في 45 يوم.
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التعليقات على إصدار فايرفوكس 82 على أندرويد سيدعم علامة التبويبات المغلقة حديثًا وأكثر
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