أرسلت مايكروسوفت مؤخراً على ويندوز 10 تحديثاً إجبارياً للمستخدمين لكنه تضمن شيء أثار حفيظة الجميع، وهي أن مايكروسوفت لم تكتف بمحتوى التحديث الأمني وإعادة التشغيل الإجبارية، بل أنها أضافت تطبيقات ويب خاصة بحزمة أوفيس يتم تشغيلها عبر متصفح إيدج وكذلك في قائمة ابدأ.
تطبيقات الويب هي أشبه بالاختصارات حيث أنه لا يتم تنصيبها على الجهاز، انما تعتمد على الويب لتشغيل تلك البرامج، وبنفس الوقت هي ليست صفحات ويب، بل تطبيقات تعتمد على موارد الجهاز وتحصل على محتواها من الويب.
ما أزعج المستخدمين أن تلك التطبيقات تم تنزيلها بدون طلب إذن المستخدم. وهي خطوة لترويج حزمة تطبيقاتها المكتبية المتاحة عبر الإنترنت بالإستناد إلى جمهور ويندوز 10 الضخم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ويندوز 10 ينصّب تطبيقات ويب أوفيس بدون إذن المستخدم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق