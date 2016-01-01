

ويندوز 10 ينصّب تطبيقات ويب أوفيس بدون إذن المستخدم ويندوز 10 ينصّب تطبيقات ويب أوفيس بدون إذن المستخدم

أرسلت مايكروسوفت مؤخراً على ويندوز 10 تحديثاً إجبارياً للمستخدمين لكنه تضمن شيء أثار حفيظة الجميع، وهي أن مايكروسوفت لم تكتف بمحتوى التحديث الأمني وإعادة التشغيل الإجبارية، بل أنها أضافت تطبيقات ويب خاصة بحزمة أوفيس يتم تشغيلها عبر متصفح إيدج وكذلك في قائمة ابدأ.



تطبيقات الويب هي أشبه بالاختصارات حيث أنه لا يتم تنصيبها على الجهاز، انما تعتمد على الويب لتشغيل تلك البرامج، وبنفس الوقت هي ليست صفحات ويب، بل تطبيقات تعتمد على موارد الجهاز وتحصل على محتواها من الويب.



ما أزعج المستخدمين أن تلك التطبيقات تم تنزيلها بدون طلب إذن المستخدم. وهي خطوة لترويج حزمة تطبيقاتها المكتبية المتاحة عبر الإنترنت بالإستناد إلى جمهور ويندوز 10 الضخم.

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مرة أخرى يظهر الجدل بين مستخدمي ويندوز أنهم عملياً لا يملكون السلطة المطلقة، بل تبقى أجهزتهم محكومة لمايكروسوفت حيث أنها ترسل لهم ما تشاء. فكرة التحديثات الإجبارية جيدة وموجودة منذ زمن بعيد بحيث يتم تنزيلها بغضّ النظر عن إعدادات التحديث، وهذا جيد لحماية المستخدمين، لكن لا يعني إساءة استغلاله ونشر إعلانات باقي خدمات وتطبيقات مايكروسوفت.