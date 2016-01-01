غادر مدير عمليات الاستحواذ والدمج في شركة مايكروسوفت مارك براون “Marc Brown” الشركة بعد خدمة ومسيرة حافلة ابتدأت عام 2000 وامتدت لقرابة 20 عامًا.
جاء تأكيد ترك براون عملاق البرمجة الأمريكي على لسان المتحدث الرسمي باسم الشركة “Frank Shaw” أمس الجمعة، الذي رفص التعليق أو الحديث عن البديل المحتمل للشاغر.
فيما جاءت مغادرة مدير علمليات الاستحواذ في وقت مازالت تبحث فيه مايكروسوفت عن مدير تنفيذي جديد ليحل في منصب مدير قسم التطوير السابق “Peggy Johnson”؛ الذي ترك منصبه في يوليو الماضي ليصبح المدير التنفيذي لشركة ماجيك ليب “Magic Leap”.
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التعليقات على “مارك بروان” مدير عمليات الاستحواذ في مايكروسوفت يغادر الشركة
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