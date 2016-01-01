“مارك بروان” مدير عمليات الاستحواذ في مايكروسوفت يغادر الشركة

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صورة الخبر: “مارك بروان” مدير عمليات الاستحواذ في مايكروسوفت يغادر الشركة
“مارك بروان” مدير عمليات الاستحواذ في مايكروسوفت يغادر الشركة

غادر مدير عمليات الاستحواذ والدمج في شركة مايكروسوفت مارك براون “Marc Brown” الشركة بعد خدمة ومسيرة حافلة ابتدأت عام 2000 وامتدت لقرابة 20 عامًا.

جاء تأكيد ترك براون عملاق البرمجة الأمريكي على لسان المتحدث الرسمي باسم الشركة “Frank Shaw” أمس الجمعة، الذي رفص التعليق أو الحديث عن البديل المحتمل للشاغر.

فيما جاءت مغادرة مدير علمليات الاستحواذ في وقت مازالت تبحث فيه مايكروسوفت عن مدير تنفيذي جديد ليحل في منصب مدير قسم التطوير السابق “Peggy Johnson”؛ الذي ترك منصبه في يوليو الماضي ليصبح المدير التنفيذي لشركة ماجيك ليب “Magic Leap”.

وكان بروان ذو بصمة واصحة في قسم استحواذات مايكروسوفت، حيث عمل مؤخرًا على صفقة شراء شركة ألعاب الفيديو ZeniMax Media المالكة لشركة نشر الألعاب Bethesda Softworks في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار.

كمان أنه ترأس خطة الشركة للاستحواذ على تطبيق التواصل والفيديوهات الترفيهية الصيني تيك توك “TikTok” بنسخته الأمريكية حيث كان أمر إنجاز صفقة ناجحة قريب جدًا بعد تقدم الطرفين في المحادثات؛ إلا أنت شركة ByteDance اختارت إتمام الصفقة مع شركة أوراكل بشروط وبنود مغايرة.

المصدر: عالم التقنيه

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