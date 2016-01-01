

الإنتهاء رسمياً من تطوير Assassin's Creed Valhalla الإنتهاء رسمياً من تطوير Assassin's Creed Valhalla

أعلن حساب Assassin's Creed الرسمي على Twitter عن الإنتهاء من تطوير لعبة Assassin's Creed Valhalla.



هذا ما جاء في التغريدة :



" نحن فخورون للغاية بأن نشارك أن Assassin's Creed Valhalla أصبحت ذهبية. نيابةً عن كل من يعمل على اللعبة، لا يسعنا الإنتظار حتى نرى كيف ستستكشف ملحمة الـ Vikings الخاصة بك. تبدأ رحلتك إلى المجد 10 نوفمبر. "

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لعبة Assassin's Creed Valhalla ستتوفر أولاً على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One و Xbox Series X | S يوم 10 نوفمبر 2020 ثم ستتوفر على منصة PlayStation 5 مع إطلاقها يوم 12 نوفمبر. إذا اشتريت اللعبة على الجيل الحالي فستحصل على تحديث مجاني لنسخة الجيل الجديد.جدير بالذكر أن الإستوديو أعلن عن متطلبات تشغيل اللعبة على منصة الحاسب الشخصي ولا تقلقوا لن تحتاجوا جهاز مرتفع حتى تستمتعوا بتجربة اللعبة.