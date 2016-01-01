أعلن حساب Assassin's Creed الرسمي على Twitter عن الإنتهاء من تطوير لعبة Assassin's Creed Valhalla.
هذا ما جاء في التغريدة :
" نحن فخورون للغاية بأن نشارك أن Assassin's Creed Valhalla أصبحت ذهبية. نيابةً عن كل من يعمل على اللعبة، لا يسعنا الإنتظار حتى نرى كيف ستستكشف ملحمة الـ Vikings الخاصة بك. تبدأ رحلتك إلى المجد 10 نوفمبر. "
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التعليقات على الإنتهاء رسمياً من تطوير Assassin's Creed Valhalla
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