جوجل تعتزم إتاحة تطبيق الدردشة الخاص بالشركات لكافة مستخدمي جيميل

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صورة الخبر: جوجل تعتزم إتاحة تطبيق الدردشة الخاص بالشركات لكافة مستخدمي جيميل
جوجل تعتزم إتاحة تطبيق الدردشة الخاص بالشركات لكافة مستخدمي جيميل

أتفهم أنك تصاب بالإرباك عندما تريد التعرف على استراتيجية جوجل مع تطبيقات الدردشة، فالأسماء متعددة وكل فترة هناك وافد جديد وتطبيق آخر يحذف. وهذا الخبر يخص تغيير آخر سيحصل لمستخدمي Hangouts.

تعتزم جوجل إتاحة تطبيق Chat للدردشة المخصص للشركات على غرار Slack متاحاً لكافة مستخدمي جيميل العام المقبل، وستدفع مستخدمي Hangouts، للإنتقال إليه.

تطبيق Chat حالياً متاح فقط لمستخدمي Google Workspace أو كما كانت تعرف سابقاً باسم G Suite وقبلها Google Apps، وقريباً سيتاح لكافة مستخدمي جوجل الذين لديهم حساب على الخدمة، وهنا نقصد المستخدمين العاديين ذوي الحسابات المجانية.

تطبيق Chat يقدم نفس خصائص Hangouts مع بعض الإضافات مثل اقتراحات الردود السريعة وردود الفعل مع الرسائل. وسيتم تضمينه مع خدمة البريد جيميل عبر موقعها على الويب، وسيتم نقل سجل المحادثات السابق أيضاً تدريجياً خلال النصف الأول من العام القادم.

المصدر: عالم التقنيه

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