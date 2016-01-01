توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة

صورة الخبر: توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة
توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة

واجهت تويتر أحد أكبر التوقفات خلال الفترة الأخيرة، مع عدم قدرة المستخدمين على تصفح التغريدات أو حتى التغريد عبر المنصة، ومعاناة آخرين من قدرتهم على محتوى الردود والرد على التغريدات، وغيرهم من القدرة على استعمال خاصية الرسائل، وقد استمر توقف المنصة لساعات حول العالم.

وقد قامت تويتر بعدها بحل المشكلة لجميع المستخدمين حول العالم بعدة نحو 4-5 ساعات، وعللت سبب حدوثها بتغيرات على النظام البرمجي الداخلي الذي تستخدمه وليس له علاقة بأي مشاكل خصوصية واختراقات.

يأتي توقف تويتر بعد أسابيع من مشكلة أمنية كبيرة تعرضت لها المنصة باختراق عدد من الحسابات الكبيرة بينها حساب مؤسس الشبكة، جاك دورسي، وقيام المخترقين بنسخ بيانات المستخدمين بعدها.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69824

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager