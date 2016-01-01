

توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة توقف تويتر لساعات بسبب تغيرات في أنظمة الشركة

واجهت تويتر أحد أكبر التوقفات خلال الفترة الأخيرة، مع عدم قدرة المستخدمين على تصفح التغريدات أو حتى التغريد عبر المنصة، ومعاناة آخرين من قدرتهم على محتوى الردود والرد على التغريدات، وغيرهم من القدرة على استعمال خاصية الرسائل، وقد استمر توقف المنصة لساعات حول العالم.



وقد قامت تويتر بعدها بحل المشكلة لجميع المستخدمين حول العالم بعدة نحو 4-5 ساعات، وعللت سبب حدوثها بتغيرات على النظام البرمجي الداخلي الذي تستخدمه وليس له علاقة بأي مشاكل خصوصية واختراقات.



يأتي توقف تويتر بعد أسابيع من مشكلة أمنية كبيرة تعرضت لها المنصة باختراق عدد من الحسابات الكبيرة بينها حساب مؤسس الشبكة، جاك دورسي، وقيام المخترقين بنسخ بيانات المستخدمين بعدها.