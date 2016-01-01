خبير روسي: لا تترك حاسوبك الآلي يعمل في هذه الأماكن

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خبير روسي: لا تترك حاسوبك الآلي يعمل في هذه الأماكن

مع انتقال الكثيرين إلى العمل أو الدراسة عن بعد في الوقت الراهن، ومع اللجوء لاستخدام أجهزة الحاسوب المحمول "اللابتوب، يحذر الخبراء من بعض الأماكن التي يترك فيها الحاسوب يعمل.

وفي هذا السياق قدم نائب مدير المعهد الروسي للتكنولوجيات المعلوماتية بعض التوصيات المفيدة فيما يتعلق بالأماكن التي يجب أن يوضع فيها الحاسوب المحمول.

وقال: "يفضل البعض وقت العمل بعيدا عن المكتب أن يسترخي في سريره المريح ويغطي رجليه ببطانية ومعه الحاسوب المحمول".

وحذر الخبير من وضع الأجهزة الإلكترونية على البطانيات أو الوسادات لأنها تغطي ثقوب التهوية في الجهاز، ما يؤدي إلى إحمائه وانقطاع الكهرباء وتعطل مكوناته. وبالإضافة إلى ذلك فإن الغبار وغيره من النفايات صغيرة الحجم يمكن أن تتسرب إلى داخله.

ولا يوصي الخبير بتشغيل الحاسوب المحمول في المطبخ حيث يمكن أن يقع الماء على سطح الجهاز أو لوحة المفاتيح، ما يتسبب في قصر الدائرة الكهربائية. كما لا يوصي بوضع الحاسوب المحمول بالقرب من أجهزة كهربائية أخرى ومغناطيس يمكن أن يؤثر على نظام حفظ المعلومات المغناطيسي في القرص الصلب لجهاز لاب توب، ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات.

المصدر: روسيا اليوم

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