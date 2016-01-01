

كيف تغير اللغة و"المنطقة" على جهاز Mac الخاص بك؟ كيف تغير اللغة و"المنطقة" على جهاز Mac الخاص بك؟

عندما تشترى جهاز كمبيوتر Mac جديدًا لأول مرة، تكون اللغة والمنطقة مضبوطة بالفعل على البلد الذى اشتريته منه، فإذا كنت تنتقل إلى بلد جديد، أو كنت ترغب فقط فى تغيير لغة أو إضافتها إلى جهاز Mac الخاص بك لأى أسباب، فيمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكن لاحظ أن التطبيقات داخل macOS لن تدعم كل لغة.



كيفية تغيير أو إضافة لغة على جهاز ماك؟

1. أولاً افتح تفضيلات النظام وانتقل إلى اللغة والمنطقة من خلال الرمز الذى يعرض علمًا أزرق به كرة أرضية بداخله.



2. فى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، ابحث عن الزر "+".

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3. قم بالتمرير عبر القائمة للعثور على اللغة التى ترغب فى إضافتها إلى جهاز Mac الخاص بك.4. بعد تحديد لغة لإضافتها، ستسألك قائمة منسدلة عما إذا كنت ترغب فى جعلها اللغة الأساسية على جهاز Mac الخاص بك، إذا كان الأمر كذلك، فاضغط عليه.5. بعد ذلك ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب فى إضافة "مصدر الإدخال" للغة - لوحة المفاتيح، إذا كان الأمر كذلك، فاضغط على "إضافة مصدر الإدخال" أو "ليس الآن".6. لإضافة لغة أخرى، فقط اضغط فوق "+" مرة أخرى واتبع الخطوات المذكورة أعلاه.كيفية تغيير المنطقة على جهاز Mac الخاص بكإذا اشتريت جهاز Mac الخاص بك فى الولايات المتحدة، لكنك تخطط للسفر إلى الخارج، فيمكنك تغيير المنطقة باستخدام تفضيلات النظام.1. انتقل إلى تفضيلات النظام> اللغات والمنطقة.2. فى القائمة اليمنى، ابحث عن "المنطقة" واضغط على السهمين الأزرقين.3. فى القائمة المنسدلة، حدد القارة، ثم البلد.4. سيؤدى هذا إلى تغيير تنسيق المنطقة الزمنية والتقويم ودرجة الحرارة لجهاز Mac الخاص بك.