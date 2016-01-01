تويتر يعود للعمل..والشركة تصدر بيانًا بشأن توقف الموقع عالميًا

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صورة الخبر: تويتر يعود للعمل..والشركة تصدر بيانًا بشأن توقف الموقع عالميًا
تويتر يعود للعمل..والشركة تصدر بيانًا بشأن توقف الموقع عالميًا

عادت خدمات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للعمل مرة أخرى، بعد عطل مفاجئ أمس الخميس 15 أكتوبر.

وقال موقع تويتر، إنه يحقق في توقف المنصة عالميا، وذلك بعد تلقي مستخدمي الموقع الذين حاولوا الدخول إليه رسالة "خطأ".

وفي بيان على الموقع، قالت الشركة إنها تحقق في خلل في واجهة برمجة التطبيقات، موضحة: "واجهتنا بعض المشاكل مع أنظمتنا الداخلية وليس لدينا دليل على خرق أمني".

وأضاف البيان: "نحن نحقق حاليًا في هذه المشكلة"، لافتًا إلى نشر المزيد من التحديثات لاحقًا.



المصدر: اخبار اليوم

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