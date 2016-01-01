

إستعراض كامل لواجهة مستخدم PlayStation 5 إستعراض كامل لواجهة مستخدم PlayStation 5

وأخيراً قامت Sony بإستعراض واجهة المستخدمة الخاصة بمنصة PlayStation 5 والواجهة تبدو رائعة.



مجموعة من المميزات الجديدة :



- الواجهة تعمل بدقة 4K طبعاً

- التغيير من لعبة لأخرى يستغرق أقل من 10 ثواني

- يمكنك تصوير الفيديوهات واخذ Screenshots بدقة 4K

- بضغطة واحدة سيتم فتح الـ Control Center والذي يمكنك من خلاله اختيار Activities معينة داخل الألعاب

- تغيير شامل لشكل واجهة المسستخدم عن منصة PS4

- الواجهة أصبحت تتميز بلون أسود وشخصياً اجده فاخر جداً

- يمكنك الحصول على مساعدة لإنهاء مهمة معينة عن طريق اللعبة نفسها

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منصة PlayStation 5 تتوفر بشكل رسمي في 12 نوفمبر بسعر 500 دولار للنسخة العادية و 400 دولار للنسخة