إستعراض كامل لواجهة مستخدم PlayStation 5

وأخيراً قامت Sony بإستعراض واجهة المستخدمة الخاصة بمنصة PlayStation 5 والواجهة تبدو رائعة.
مجموعة من المميزات الجديدة :
- الواجهة تعمل بدقة 4K طبعاً
- التغيير من لعبة لأخرى يستغرق أقل من 10 ثواني
- يمكنك تصوير الفيديوهات واخذ Screenshots بدقة 4K
- بضغطة واحدة سيتم فتح الـ Control Center والذي يمكنك من خلاله اختيار Activities معينة داخل الألعاب
- تغيير شامل لشكل واجهة المسستخدم عن منصة PS4
- الواجهة أصبحت تتميز بلون أسود وشخصياً اجده فاخر جداً
- يمكنك الحصول على مساعدة لإنهاء مهمة معينة عن طريق اللعبة نفسها
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