واحد من أشهر فرق القرصنة يعود للساحة مرةً أخرى بشكل مفاجئ !

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صورة الخبر: واحد من أشهر فرق القرصنة يعود للساحة مرةً أخرى بشكل مفاجئ !
واحد من أشهر فرق القرصنة يعود للساحة مرةً أخرى بشكل مفاجئ !

تفاجئنا البارحة بعودة الفريق الشهير CPY إلى ساحة قرصنة الألعاب بعد غياب استمر فترة طويلة جداً ومن الواضح أن نظام حماية دينوفو يحتاج لتحسينات ضخمة.

تمكن الفريق من قرصنة 4 ألعاب دفعة واحدة وهم :

- Death Stranding
- Mafia Definitive Edition
- eFootball Pro Evolution Soccer 2021
- Total War Saga Troy

كل تلك الألعاب كانت محمية بنظام حماية دينوفو الأحدث ولكن فريق القرصنة CPY عاد فجأة وأصدر نسخ مكركة من تلك الألعاب البارحة. الأمر سيكون مُفاجئ للعديد من إستوديوهات التطوير ولكنه صادم لمطوري نظام حماية دينوفو ويجب عليهم خلال الفترة القادمة أن يعملوا على تحسين النظام.

بالطبع نحن لا نشجع تحميل الألعاب مُقرصنة حيث أن الإستوديوهات المُطورة تتعب بالسنين وتصرف ملايين الألعاب ومن الخاطئ ان نسرق هذا المجهود !

المصدر: جيمرز فيلد

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