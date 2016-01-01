تفاجئنا البارحة بعودة الفريق الشهير CPY إلى ساحة قرصنة الألعاب بعد غياب استمر فترة طويلة جداً ومن الواضح أن نظام حماية دينوفو يحتاج لتحسينات ضخمة.
تمكن الفريق من قرصنة 4 ألعاب دفعة واحدة وهم :
- Death Stranding
- Mafia Definitive Edition
- eFootball Pro Evolution Soccer 2021
- Total War Saga Troy
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التعليقات على واحد من أشهر فرق القرصنة يعود للساحة مرةً أخرى بشكل مفاجئ !
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