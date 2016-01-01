

التشفير العالي يصل إلى مكالمات الاشتراكات المجانية في زووم التشفير العالي يصل إلى مكالمات الاشتراكات المجانية في زووم

عندما تعرضت زووم لفضيحة كبيرة من ناحية الأمان والحماية، وعدت المستخدمين أنها ستوفر خاصية التشفير من الطرف للطرف للمشتركين في الحسابات المجانية أيضاً، وها هي ستصل للجميع بدءاً من الاسبوع المقبل، لكنها لن تكون مفعلة افتراضياً، انما بحاجة للتفعيل اليدوي.



لعلك تتساءل، لكن مكالمات زووم كانت مشفرة وتظهر أيقونة تؤكد ذلك، نعم صحيح، لكنه تشفير من نوع AES 256-bit GCM وهو تشفير جيد ويشمل كل شيء من رسائل نصية ومكالمات صوتية ومرئية، لكن هذا التشفير يعتمد على توليد مفاتيح التشفير ضمن مخدمات زووم نفسها، ما يعني أن القراصنة بإمكانهم التجسس على المستخدمين.



في حين أن التشفير من نوع من الطرف للطرف end-to-end encryption يتم توليد المفاتيح من جهاز المستخدم نفسه ما يعني أنه لايمكن لأي طرف خارجي الإطلاع على محتوى المكالمات حيث تظهر بشكل مشفر.

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ولتطوير تقنيات تشفيرها من الطرف للطرف، كانت الشركة قد استحوذت على شركة Keybase.io المتخصصة بتطوير تقنيات التشفير.وبعد تفعيل التشفير من هذا النوع يدوياً سواء على مستوى حساب مستخدم أو مجموعة قبل البدء بأي مكالمة، يتم عرض أيقونة الدرع الأخضر لتؤكد أن التشفير end-to-end وليس فقط تشفير محسّن.كما تطلب زووم من مستخدمي الحسابات المجانية أولاً تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر وضع الرمز المرسل في رسالة قصيرة. والجدير بالذكر أن اجتماعات زووم المشفرة بهذا النوع تدعم حتى 200 مشارك فقط.