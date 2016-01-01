عندما تعرضت زووم لفضيحة كبيرة من ناحية الأمان والحماية، وعدت المستخدمين أنها ستوفر خاصية التشفير من الطرف للطرف للمشتركين في الحسابات المجانية أيضاً، وها هي ستصل للجميع بدءاً من الاسبوع المقبل، لكنها لن تكون مفعلة افتراضياً، انما بحاجة للتفعيل اليدوي.
لعلك تتساءل، لكن مكالمات زووم كانت مشفرة وتظهر أيقونة تؤكد ذلك، نعم صحيح، لكنه تشفير من نوع AES 256-bit GCM وهو تشفير جيد ويشمل كل شيء من رسائل نصية ومكالمات صوتية ومرئية، لكن هذا التشفير يعتمد على توليد مفاتيح التشفير ضمن مخدمات زووم نفسها، ما يعني أن القراصنة بإمكانهم التجسس على المستخدمين.
في حين أن التشفير من نوع من الطرف للطرف end-to-end encryption يتم توليد المفاتيح من جهاز المستخدم نفسه ما يعني أنه لايمكن لأي طرف خارجي الإطلاع على محتوى المكالمات حيث تظهر بشكل مشفر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التشفير العالي يصل إلى مكالمات الاشتراكات المجانية في زووم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق