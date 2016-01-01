مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة

صورة الخبر: مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة
مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة

هناك العديد من التطبيقات التابعة لجوجل مقصورة فقط لبعض الأجهزة، على سبيل المثال، تطبيقها Gmail Go الموجّه خصيصًا على الهواتف صاحبة الموارد الضعيفة، وعلى الرغم من ذلك، قررت الشركة إتاحة تطبيقها هذا لجميع مستخدمي أندرويد وبغض النظر عن قوة الهاتف، ولكن هذا القرار لم يستغرق سوى 24 ساعة لتُعيد جوجل النظر فيه وتسحبه.

بالتالي، رجع التطبيق الآن ليكون مدعوم فقط على الهواتف الضعيفة، وتحديدًا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد جو “Android Go”، مع عدم ذكر الشركة أي تفاصيل أو أسباب حول هذا الأمر.

في غضون ذلك، يُوفّر تطبيق جيميل جو “Gmail Go” تجربة مماثلة تقريبًا لتطبيق جيميل الرئيسي، ولكنه يشغل مساحة تخزين أقل ويجب أن يستخدم ذاكرة وصول عشوائي أقل أيضًا، أخيرًا، لا يزال التطبيق متاحًا للتثبيت عبر التحميل الجانبي APK، وإذا كنت مُحب للتجربة، فيمكنك تحميله من أسفل.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13315

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager