

مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة مرة أخرى جوجل تقيد تطبيقها Gmail Go لغير الهواتف الضعيفة

هناك العديد من التطبيقات التابعة لجوجل مقصورة فقط لبعض الأجهزة، على سبيل المثال، تطبيقها Gmail Go الموجّه خصيصًا على الهواتف صاحبة الموارد الضعيفة، وعلى الرغم من ذلك، قررت الشركة إتاحة تطبيقها هذا لجميع مستخدمي أندرويد وبغض النظر عن قوة الهاتف، ولكن هذا القرار لم يستغرق سوى 24 ساعة لتُعيد جوجل النظر فيه وتسحبه.



بالتالي، رجع التطبيق الآن ليكون مدعوم فقط على الهواتف الضعيفة، وتحديدًا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد جو “Android Go”، مع عدم ذكر الشركة أي تفاصيل أو أسباب حول هذا الأمر.



في غضون ذلك، يُوفّر تطبيق جيميل جو “Gmail Go” تجربة مماثلة تقريبًا لتطبيق جيميل الرئيسي، ولكنه يشغل مساحة تخزين أقل ويجب أن يستخدم ذاكرة وصول عشوائي أقل أيضًا، أخيرًا، لا يزال التطبيق متاحًا للتثبيت عبر التحميل الجانبي APK، وإذا كنت مُحب للتجربة، فيمكنك تحميله من أسفل.