

نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لهواتف هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لهواتف هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت منصة نبض-أكبر منصة للأخبار العربية في العالم- اليوم عن شراكتها الاستراتيجيَّة مع هواوي، والتي بموجبها ستُقدِّم نبض محتوى عربيًّا مُخصصًالمستخدمي هواتف هواوي الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيامن خلال "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي".







يتيح التحالف الجديد بين نبض وهواوي تقديم موجز للأخبارالعربيَّة المُخصصة لكل مستخدم من خلال "مساعد هواوي" و "متصفح هواوي"؛ حيث يُقدِّم لملايين المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم أحدث الأخبار التي تهمهم بالفعل. ويتم ذلك من خلال الاستفادة من المحتوى الذَّكي لمُحرِّك نبض الذي يعتمد علىالبيانات الآنية التي يتم الحصول عليها من خلال الوصول الجماهيري الهائل لنبض.

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وقد أطلقت هواوي في وقت سابق من هذا العام "مساعد هواوي" الذي ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد من الأداء الذكي؛ حيث يساعدهم في العثور على الخدمات والمعلومات حينما وحيثما يحتاجون إليها.ويتيح هذا التعاون لمنصة نبضتقديم أخبار مخصصة لكل مستخدم وجذابة للغاية وذلك من خلال موجز أنباء مُخصص ومُدرج ضمن "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي" لإبقاء المستخدمين على علم بأحدث الأخبار وأبرزها وأكثرها أهمية بالنسبة لهم.وقدصرح السيد آدم شياو -المدير العام لشركة هواوي، قسم الخدمات السحابية للمستهلك لمجموعة أعمال المستهلك – قائلًا: "نسعى دائمًا في هواوي إلى تقديمالمحتوى والميزات والخدمات الأكثرأهمية وإثارة لمستخدمينا ،وتُعدُّ شراكتنا مع نبض مثالًا رائعًا على ذلك. إننا سعداءبتعاوننا مع نبضوالذي سيسمح لملايين المستخدمين الناطقين باللغةالعربيةفي جميع أنحاءالمنطقةبالوصول إلى محتوى إخباريٍّ مُخصصٍ على أجهزتهمالذكيَّة.كما أضاف: تركز هواوي على منح المستخدمين تجارب استثنائيَّة حقيقيَّة، ونُخطط لمُواصلة توسيع نطاق عروضنا التي تُساعد المستخدمين خلال حياتهماليومية".