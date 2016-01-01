فيفا 21 وأبرز تخفيضات متجر أمازون السعودية للأجهزة وملحقاتها
نعود إليكم من جديد مع مجموعة مختلفة من أبرز تخفيضات و عروض أمازون السعودية لهذا الأسبوع والذي يتزامن مع “برايم داي” العالمي الخاص بالتخفيضات من شركة أمازون. وهذه المرة تتميز قائمتنا بنكهة خاصة مع إضافة لعبة فيفا 21 (FIFA 21) إلى المتجر السعودي للحصول عليها بسهولة.
إليكم أبرز تخفيضات و عروض أمازون السعودية التي ننتقيها لكم:
لعبة فيفا 2021
فيفا 21
تتوفر واحدة من أشهر الألعاب حول العالم بأحدث نسخها على متجر أمازون السعودية والمتمثلة في فيفا 21 اللعبة الرائعة لعشاق كرة القدم حول العالم، هذه النسخة تتميز بكونها موجهة للسوق السعودي وتتوافق مع أجهزة بلايستيشن 4 وإكس بوكس ون المتاحة في السوق حاليًا.
شحن مجاني معتمد من أمازون
سعر اللعبة 265 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة
يمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3nLf3hb
بطاقة ذاكرة Lexar Professional
lexar
توفر هذه الذاكرة مساحة تخزين تصل 64 جيجابايت مع سرعة تصل 300 ميجابت في الثانية بفضل تقنية UHS عالية السرعة، كما تأتي مع حاضنة فلاش لربطها مع أجهزة الحاسوب.
شحن مجاني
خصم 21% من القيمة الأصلية
السعر الحالي 280 ريال
يمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://amzn.to/2Fqn0qN
بطاقة SanDisk سعة 256 جيجابايت
sandisk 256gb
توفر سانديسك SanDisk أفضل تقنيات بطاقات الذاكرة وتعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية في المجال، وهذا اليوم تقدم لنا ذاكرة SDUN4 256G GN6IN مع قدرات نسخ تصل 120 ميجابايت في الثانية.
شحن مجاني
خصم 11% من القيمة الأصلية
السعر الحالي 175 ريال
يمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3lEZhT6
كابل Amazon Basics من أمازون نفسها
Amazon Basics - عروض و تخفيضات أمازون السعودية
توفر أمازون كابل ثنائي منافذ العرض، بمعنى أنه يحمل نفس المنفذين في الجهتين وهو مناسب للذين يرغبون بوصل أكثر من جهاز معًا في حال كانت منافذها لا تتناسب معًا.
شحن معتمد من أمازون
خصم 24% على القيمة الأصلية
السعر الجديد 22 ريال
يمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/3lHafHJ
سماعة سامسونج جالكسي بودز بلس – Galaxy Buds+
Galaxy Buds+
تُعد سماعة سامسونج Galaxy Buds+ من أفضل السماعات اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز ببطارية كبيرة ومزايا عديدة تقدمها سامسونج كعادتها مع أجهزتها.
شحن مجاني
تخفيض 19% من القيمة الأساسية
السعر الجديد 551 ريال
يمكن الحصول عليها من هذا الرابط: https://amzn.to/2GVCZxn
حافظة جهاز آبل اللوحي آيباد 11 برو
حافظة آيباد 11 برو
تتميز أجهزة آبل اللوحية بقدرتها على التكامل مع الملحقات الخارجية لمنح المستخدم أفضل تجربة ممكنة، وهو ما يحصل مع هذه الحاضنة التي تضيف معها لوحة مفاتيح قابلة للفصل وتعمل لاسلكيًا بنفس الوقت والمناسبة لجهاز آيباد 11 برو.
شحن مجاني ومعتمد من أمازون
تخفيض 15% على القيمة الأصلية
السعر الجديد 169 ريال
يمكن الحصول عليها من هذا الرابط:https://amzn.to/372rsqY
سماعة Marshall Minor II اللاسلكية
سماعة Marshall Minor II اللاسلكية
تقدم علامة مارشال التجارية مجموعة من السماعات المميزة ذات الإمكانيات العالية، وهو ما يتوفر مع سماعة Marshall Minor II اللاسلكية المميزة والأنيقة والتي بإمكانها العمل حتى 12 ساعة متواصلة على نفس الشحنة.
شحن مجاني
تخفيض 14%
السعر الجديد 349 ريال
يمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/3nKKBDV
سوار Garmin vivofit الذكي
سوار Garmin vivofit الذكي
تتواجد هناك بعض الشركات المتخصصة في تطوير الأجهزة القابلة للارتداء مع تقنيات اللياقة البدنية والصحة، وربما لو بحثنا عن أبرزها سنجد هناك شركة جارمين التي تتيح لنا سوار Garmin vivofit الذكي مع العديد من المزايا مثل مقاومة الماء.
شحن مجاني
تخفيض 26% من السعر الأصلي
السعر الجديد 214 ريال
يمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/312dMIU
سامسونج تاب Galaxy Tab S6
سامسونج تاب Galaxy Tab S6 - عروض و تخفيضات أمازون السعودية
بجانب إنتاجها أفضل الهواتف الذكية، توفر سامسونج مجموعة من الأجهزة اللوحية المميزة بشاشات عالية الدقة ومزايا عديدة نابعة من قدرة عتادها الداخلي ونظام تشغيل أندرويد، ولعل الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 من أبرز هذه الأجهزة، لا سيما بقدرته العمل مع شريحة اتصال ووجود سعة تخزين 128 جيجابايت.
شحاني مجاني ومعتمد من أمازون
تخفيض 11% بقيمة تفوق 350 ريال
السعر الجديد 2,749 ريال
يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/2SQEsrr
ساعة AR1975 من امبوريو ارماني
Emporio Armani Men's AR1975 - امبوريو ارماني
تُعد امبوريو ارماني أحد العلامات التجارية الرائدة في عالم الأزياء والاكسسوارات، ولكنها تطل علينا مع ساعة مميزة طراز AR1975 والتي أردنا منحكم فرصة شرائها بعيدًا عن الملحقات الإلكترونية بسبب سعرها المميز.
شحن مجاني معتمد من أمازون
خصم 46% من القيمة الأصلية
السعر الحالي 599 ريال
يمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://amzn.to/3dlnPxE
نأمل أن تكون المجموعة الجديدة من الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها قد نالت إعجابكم، حيث هدفنا الدائم هو منحكم أفضل تخفيضات و عروض أمازون السعودية.
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