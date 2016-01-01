

فيفا 21 وأبرز تخفيضات متجر أمازون السعودية للأجهزة وملحقاتها فيفا 21 وأبرز تخفيضات متجر أمازون السعودية للأجهزة وملحقاتها

نعود إليكم من جديد مع مجموعة مختلفة من أبرز تخفيضات و عروض أمازون السعودية لهذا الأسبوع والذي يتزامن مع “برايم داي” العالمي الخاص بالتخفيضات من شركة أمازون. وهذه المرة تتميز قائمتنا بنكهة خاصة مع إضافة لعبة فيفا 21 (FIFA 21) إلى المتجر السعودي للحصول عليها بسهولة.



إليكم أبرز تخفيضات و عروض أمازون السعودية التي ننتقيها لكم:

لعبة فيفا 2021

فيفا 21

تتوفر واحدة من أشهر الألعاب حول العالم بأحدث نسخها على متجر أمازون السعودية والمتمثلة في فيفا 21 اللعبة الرائعة لعشاق كرة القدم حول العالم، هذه النسخة تتميز بكونها موجهة للسوق السعودي وتتوافق مع أجهزة بلايستيشن 4 وإكس بوكس ون المتاحة في السوق حاليًا.



شحن مجاني معتمد من أمازون

سعر اللعبة 265 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة

يمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3nLf3hb



قد يعجبك أيضا... loading...

بطاقة ذاكرة Lexar Professionallexarتوفر هذه الذاكرة مساحة تخزين تصل 64 جيجابايت مع سرعة تصل 300 ميجابت في الثانية بفضل تقنية UHS عالية السرعة، كما تأتي مع حاضنة فلاش لربطها مع أجهزة الحاسوب.شحن مجانيخصم 21% من القيمة الأصليةالسعر الحالي 280 رياليمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://amzn.to/2Fqn0qNبطاقة SanDisk سعة 256 جيجابايتsandisk 256gbتوفر سانديسك SanDisk أفضل تقنيات بطاقات الذاكرة وتعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية في المجال، وهذا اليوم تقدم لنا ذاكرة SDUN4 256G GN6IN مع قدرات نسخ تصل 120 ميجابايت في الثانية.شحن مجانيخصم 11% من القيمة الأصليةالسعر الحالي 175 رياليمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3lEZhT6كابل Amazon Basics من أمازون نفسهاAmazon Basics - عروض و تخفيضات أمازون السعوديةتوفر أمازون كابل ثنائي منافذ العرض، بمعنى أنه يحمل نفس المنفذين في الجهتين وهو مناسب للذين يرغبون بوصل أكثر من جهاز معًا في حال كانت منافذها لا تتناسب معًا.شحن معتمد من أمازونخصم 24% على القيمة الأصليةالسعر الجديد 22 رياليمكن الحصول عليه من هذا الرابط: https://amzn.to/3lHafHJسماعة سامسونج جالكسي بودز بلس – Galaxy Buds+Galaxy Buds+تُعد سماعة سامسونج Galaxy Buds+ من أفضل السماعات اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز ببطارية كبيرة ومزايا عديدة تقدمها سامسونج كعادتها مع أجهزتها.شحن مجانيتخفيض 19% من القيمة الأساسيةالسعر الجديد 551 رياليمكن الحصول عليها من هذا الرابط: https://amzn.to/2GVCZxnحافظة جهاز آبل اللوحي آيباد 11 بروحافظة آيباد 11 بروتتميز أجهزة آبل اللوحية بقدرتها على التكامل مع الملحقات الخارجية لمنح المستخدم أفضل تجربة ممكنة، وهو ما يحصل مع هذه الحاضنة التي تضيف معها لوحة مفاتيح قابلة للفصل وتعمل لاسلكيًا بنفس الوقت والمناسبة لجهاز آيباد 11 برو.شحن مجاني ومعتمد من أمازونتخفيض 15% على القيمة الأصليةالسعر الجديد 169 رياليمكن الحصول عليها من هذا الرابط:https://amzn.to/372rsqYسماعة Marshall Minor II اللاسلكيةسماعة Marshall Minor II اللاسلكيةتقدم علامة مارشال التجارية مجموعة من السماعات المميزة ذات الإمكانيات العالية، وهو ما يتوفر مع سماعة Marshall Minor II اللاسلكية المميزة والأنيقة والتي بإمكانها العمل حتى 12 ساعة متواصلة على نفس الشحنة.شحن مجانيتخفيض 14%السعر الجديد 349 رياليمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط: https://amzn.to/3nKKBDVسوار Garmin vivofit الذكيسوار Garmin vivofit الذكيتتواجد هناك بعض الشركات المتخصصة في تطوير الأجهزة القابلة للارتداء مع تقنيات اللياقة البدنية والصحة، وربما لو بحثنا عن أبرزها سنجد هناك شركة جارمين التي تتيح لنا سوار Garmin vivofit الذكي مع العديد من المزايا مثل مقاومة الماء.شحن مجانيتخفيض 26% من السعر الأصليالسعر الجديد 214 رياليمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/312dMIUسامسونج تاب Galaxy Tab S6سامسونج تاب Galaxy Tab S6 - عروض و تخفيضات أمازون السعوديةبجانب إنتاجها أفضل الهواتف الذكية، توفر سامسونج مجموعة من الأجهزة اللوحية المميزة بشاشات عالية الدقة ومزايا عديدة نابعة من قدرة عتادها الداخلي ونظام تشغيل أندرويد، ولعل الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 من أبرز هذه الأجهزة، لا سيما بقدرته العمل مع شريحة اتصال ووجود سعة تخزين 128 جيجابايت.شحاني مجاني ومعتمد من أمازونتخفيض 11% بقيمة تفوق 350 ريالالسعر الجديد 2,749 رياليمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/2SQEsrrساعة AR1975 من امبوريو ارمانيEmporio Armani Men's AR1975 - امبوريو ارمانيتُعد امبوريو ارماني أحد العلامات التجارية الرائدة في عالم الأزياء والاكسسوارات، ولكنها تطل علينا مع ساعة مميزة طراز AR1975 والتي أردنا منحكم فرصة شرائها بعيدًا عن الملحقات الإلكترونية بسبب سعرها المميز.شحن مجاني معتمد من أمازونخصم 46% من القيمة الأصليةالسعر الحالي 599 رياليمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://amzn.to/3dlnPxEنأمل أن تكون المجموعة الجديدة من الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها قد نالت إعجابكم، حيث هدفنا الدائم هو منحكم أفضل تخفيضات و عروض أمازون السعودية.