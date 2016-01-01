

جوجل تطلق برنامجًا لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوجل تطلق برنامجًا لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها برنامج “انطلق بقوة مع Google” الجديد والذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر التحوّل الرقمي، بحيث يقدّم البرنامج مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية والباحثين عن وظائف. وفي المملكة العربية السعودية ، سيركّز هذا البرنامج على دعم الأنشطة التجارية العاملة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة، وريادة الأعمال.



وتعليقًا على هذه الخطوة، قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “باتت الأدوات الرقمية وسيلة إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمة. ومن الممكن أن تساهم الفرص الرقمية في دعم الأشخاص والأنشطة التجارية والمجتمعات في السعودية والمنطقة للعودة بشكل أقوى. سنساعد الأشخاص من خلال برنامج “انطلق بقوة مع Google” في اكتساب مهارات جديدة والعثور على وظائف، وتعزيز تواجد الأنشطة التجارية على الإنترنت، وبخاصة تلك العاملة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة بسبب تضررها الأكبر من الأزمة. نحن متفائلون بمستقبل المنطقة، ولدينا ثقة كبيرة بأنّ تعاوننا مع الشركاء المحليّين سوف يسرّع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي عبر الاستفادة من التحول الرقمي”.



تقول جوجل أن برنامجها سيوفر التدريب على المهارات الرقمية والخدمات السحابية، تقديم إرشاد وتوجيه للأنشطة التجارية، وتدريبات لرقمنة الأنشطة التجارية.

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ويشتمل برنامج جوجل “انطلق بقوة مع Google” في السعودية على التالي:التدريب على المهارات الرقمية والسحابة الإلكترونيةبالشراكة مع السلطات المحلية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مبادرة العطاء الرقمي)، ووزارة السياحة، ووادي مكة، ستقدم جوجل تدريبًا على التسويق الرقمي لأكثر من 50,000 من الطلاب والأنشطة التجارية في المملكة.ستستضيف جوجل تدريبًا رقميًّا لشركات التكنولوجيا السعودية حول الحوسبة السحابية.تدريب 140,000 من مطوري البرامج في المملكة، مع التركيز على النساء، على المهارات الرقمية المتقدمة والتطبيقية مثل تعلّم الآلة.إرشاد وتوجيه الأنشطة التجاريةإطلاق برنامج “Google for Startups Accelerator” لدعم رواد الأعمال المحليين، بحيث ستضم المجموعة الأولى ما يصل إلى 15 شركة ناشئة من المنطقة للمشاركة في برنامج مدته 3 أشهر يقدّم الإرشاد والتوجيه والمساعدة من المستشارين الخبراء.منح ماليّة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي مقدمة من Google.org، الذراع الخيري للشركة، إلى منظمة Mercy Corps والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة Youth Business International لتوجيه الأنشطة التجارية وروّاد الأعمال في مُختلف أنحاء المنطقة.رقمنة الأنشطة التجارية المحلية في السعوديةإدراج 100 ألف نشاط تجاري محلي في السعودية على “نشاطي التجاري على Google” وتزويد أصحاب هذه الأنشطة التجارية بالمهارات الرقمية، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي خلال 18 شهرًا.إطلاق Market Finder، وهو منتج من جوجل يساعد الأنشطة التجارية المحلية على تحديد أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين.منح جميع بائعي التجزئة في السعودية، سواءً كانوا معلنين على جوجل أم لا، حق الوصول إلى علامة تبويب Google Shopping لإدراج منتجاتهم بدون أي تكلفة، ما يساعدهم على التواصل مع المزيد من العملاء.تتعهد جوجل من خلال برنامجها على صعيد المنطقة، بمساعدة أكثر من مليون شخص ونشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعلم المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021. وتقول أنها ستقدّم Google منحًا من Google.org وقروضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح وأرصدة إعلانية تتجاوز قيمتها 9 ملايين دولار أمريكي للحكومات والأنشطة التجارية.كانت جوجل قد أطلقت في 2018 برنامج “مهارات من Google”، وهو برنامج تدريبي على المهارات الرقمية للمتحدّثين باللغة العربية، الذي استفاد منه حتى الآن مليون شخص في الوطن العربي.يُذكر أن صندوق النقد العربي، أشار إلى أن هناك حوالي 6 ملايين وظيفة معرضة للخطر في العالم العربي، وتبيّن أنّ الوظائف الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل تتطلب المهارات الرقمية التطبيقية.يمكن معرفة المزيد حول برنامج جوجل الجديد عبر الانتقال للرابط: grow.google/intl/mena.