ميزات جديدة تظهر في متصفح Edge

مع طرحها للتحديث الأخير لأنظمة ويندوز أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة من متصفح Edge ضمنتها العديد من الميزات العملية والمفيدة.
وتبعا لمايكروسوفت فإن المطورين وأثناء عملهم على نسخة Edge 86 الجديدة ركزوا بشكل أساسي لجعل المتصفح أكثر فائدة في زمن انتشار جائحة كورونا، إذ صمموا النسخة لتحتوي على ميزات جديدة لتساعد المستخدمين على عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ومن أبرز الميزات المذكورة ميزة price comparison التي تمكن المستخدم من مقارنة أسعار البضائع في المواقع ومتاجر البيع الإلكتروني.
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