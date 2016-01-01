ميزات جديدة تظهر في متصفح Edge

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ميزات جديدة تظهر في متصفح Edge

مع طرحها للتحديث الأخير لأنظمة ويندوز أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة من متصفح Edge ضمنتها العديد من الميزات العملية والمفيدة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن المطورين وأثناء عملهم على نسخة Edge 86 الجديدة ركزوا بشكل أساسي لجعل المتصفح أكثر فائدة في زمن انتشار جائحة كورونا، إذ صمموا النسخة لتحتوي على ميزات جديدة لتساعد المستخدمين على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ومن أبرز الميزات المذكورة ميزة price comparison التي تمكن المستخدم من مقارنة أسعار البضائع في المواقع ومتاجر البيع الإلكتروني.

كما حصلت نسخة Edge 86 على ميزة جديدة تساعد المستخدم على توثيق لقطة لشاشة جهازه، ومشاركة تلك اللقطة مع الأخرين أو حفظها للاستفادة منها مستقبلا في الحصول على بيانات أو معلومات محددة.

وزودت مايكرو سوفت المتصفح أيضا بزر Meet Now الذي يسهل على المستخدمين إجراء مكالمات الفيديو مباشرة عبر المتصفح، والتي تدعم ميزة الاتصال المرئي عبر سكايب أيضا.

ويمكن لمستخدمي هذه النسخة من المتصفح العودة إلى استخدام النسح السابقة من Edge بسهولة تبعا لمايكروسوفت، كما يمكنهم الآن تعيين الصور التي يريدونها لتظهر كخلفية للشاشة على علامات التبويب أثناء التصفح عبر الإنترنت.

المصدر: روسيا اليوم

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