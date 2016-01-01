فتح علبة Xbox Series X مُبكراً

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فتح علبة Xbox Series X مُبكراً

تمكن أحد اللاعبين من الحصول على منصة Xbox Series X مُبكراً وقد شارك بعرض على قناته عبر يوتيوب لإستعراض المنصة.

هذا اللاعب بالطبع يعمل في أحد متاجر التجزئة حيث تم التأكيد على ان الجهاز بدأ بالفعل شحنه من المستودعات لمتاجر التجزئة تجهيزاً للإطلاق خلال الشهر القادم. ستتوفر منصة Xbox Series X يوم 10 نوفمبر بسعر 500 دولار أمريكي بجانب منصة Xbox Series S بسعر 300 دولار أمريكي.

محتويات العلبة :

- جهاز Xbox Series X
- يد التحكم
- كابل الـ Power
- كابل HDMI
- Manual

شاهد العرض :

المصدر: جيمرز فيلد

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