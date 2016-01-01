

Oppo تُحدد موعد الإعلان الرسمي عن أول تلفاز ذكي يحمل علامتها التجارية الخاصة Oppo تُحدد موعد الإعلان الرسمي عن أول تلفاز ذكي يحمل علامتها التجارية الخاصة

شركة Oppo هي أحدث شركة متخصصة في صناعة الهواتف الذكية ترغب في دخول غمار المنافسة في سوق التلفزيونات الذكية. قالت الشركة الصينية فعلاً أننا يجب أن نتوقع رؤية أول تلقاز ذكي من الشركة، والآن كشفت عن تاريخ الإعلان الرسمي، والذي هو 19 أكتوبر. في هذا التاريخ، ستعقد الشركة حدثًا خاصًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي.



الإعلان التشويقي نفسه لا يكشف عن أي شيء غير التاريخ. ومع ذلك، بفضل بعض الشهادات الممنوحة من قبل الهيئات التنظيمية في الصين، فنحن نعلم أنه يتوجب علينا أن نتوقع قدوم تلفازين على الأقل يحملان الأسماء الرمزية A65UB00 و A55UB00، ومن الواضح أن التلفاز الأول سيأتي مع شاشة بحجم 65 إنش والتلفاز الثاني مع شاشة بحجم 55 إنش.



ووفقا لبعض المصادر، يقول الإعلان التشويقي في الواقع أن التلفاز الذكي القادم من شركة Oppo سيضم كاميرا أمامية لسبب ما. نتوقع معرفة التفاصيل في الأيام السبعة المقبلة، ولكننا نتوقع إلى غاية الآن الحصول على شاشة 4K QLED تمتاز بمعدل التحديث 120Hz ورقاقة MEMC.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت أن شركة Oppo تعاونت مع شركة دنماركية متخصصة في مجال الصوتيات للإشراف على نظام الصوت في هذه التلفزيونات الذكية الجديدة، وهناك إحتمال كبير أن تكون هذه الشركة هي Bang & Olufsen، فلدى شركة Oppo بالفعل شراكة مع شركة Bang & Olufsen عندما تم تقديم سماعات الرأس التابعة لهذه الأخيرة كهدايًا للأشخاص الذين طلبوا الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro مسبقًا.يُشاع أن طراز 55 إنش سيكون إقتصاديًا للغاية، ولكن لم يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأسعار حتى الآن.