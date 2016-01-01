

ألعاب سوني تكشف: هكذا يمكنك لعب ألعاب PS4 على أجهزة PS5 ألعاب سوني تكشف: هكذا يمكنك لعب ألعاب PS4 على أجهزة PS5

قالت شركة سوني Sony أن معظم ألعاب منصتها “بلاي ستيشن 4” PlayStation 4 ستكون متوافقة مع منصتها الجديدة “بلاي ستيشن 5” PlayStation 5، ما يعني إمكانية لعب معظم ألعاب المنصة القديمة على المنصة الجديدة، كما ستكون الألعاب قادرة على الاستفادة من ميزة “جيم بووست” Game Boost، التي توفر معدل إطارات أسرع.



ومع ذلك، قالت سوني أن بعض الوظائف في بعض ألعاب PS4 قد لا تكون متاحة، كما يحتمل حدوث أخطاء غير متوقعة عند تشغيلها على PS5.



وقالت سوني أنه يمكن ببساطة وضع أقراص ألعاب PS4 في محرك أقراص PS5 من أجل اللعب مباشرة، وذلك في إصدارات PS5 التي تحتوي على محرك أقراص، بينما يتطلب الأمر في الإصدارات الرقمية من PS5 الدخول إلى مكتبة الألعاب في منصة PS5، وتحديد اللعبة وتنزيلها لبدء اللعب.

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كما ستوفر سوني خيارا لنقل كل التنزيلات الرقمية، وحفظ البيانات من PS4 إلى PS5 عبر اتصال الواي فاي أو كابل الإنترنت LAN، وأوصت سوني اللاعبين باستخدام وحدة التحكم Dual Sense للعب ألعاب منصة PS4 في منصة ألعاب PS5 للحصول على أفضل تجربة للعب، كما ستعمل جميع ملحقات منصة PS4 الأخرى، بما فيها سماعة الرأس PlayStation VR، على منصة PS5.