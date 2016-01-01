مفاجأة.. برمجيات أبل وخدماتها تتضمن 55 ثغرة وعيبا أمنيا خطيرا!

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مفاجأة.. برمجيات أبل وخدماتها تتضمن 55 ثغرة وعيبا أمنيا خطيرا!

قام فريق من 5 باحثين أمنيين بتحليل برمجيات شركة أبل وخدماتها عبر الإنترنت طوال 3 أشهر، بين يوليو وسبتمبر الماضيين، ليكتشفوا وجود 55 ثغرة وعيبا أمنيا، منها 11 بالغة الخطورة، و29 عالية الخطورة، و13 متوسطة الخطورة، و2 منخفضة الخطورة.

وقال الفريق أن العيوب المكتشفة تسمح للمهاجمين باختراق تطبيقات العملاء والموظفين بشكل كامل، وصولا إلى الاستيلاء على حسابات أيكلاود iCloud للضحايا.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح الثغرات بالحصول على التعليمات البرمجية المصدرية لمشروعات أبل الداخلية، واختراق برنامج مستودع التحكم الصناعي الذي تستخدمه أبل، والتحكم بجلسات موظفي أبل والوصول إلى أدوات الإدارة والموارد الحساسة.

ويتكون فريق الباحثين من سام كاري وبريت بويرهاوس وبن صادقيبور وصموئيل إيرب وتانر بارنز.

المصدر: مشبك

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