

التوعية بالجرائم الإلكترونية.. كيفية منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالمواقع الحكومية التوعية بالجرائم الإلكترونية.. كيفية منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالمواقع الحكومية

تأتي رقمنة الخدمات مع مخاطرها الخاصة. غالبًا ما ينشئ المحتالون نسخًا مزيفة من مواقع الويب الشهيرة لجذب المواطنين وسرقة الأموال منهم. المواقع الحكومية ليست استثناءات وقد تجد العديد من المواقع التي تشبه المواقع الرسمية. ومع ذلك ، هناك طريقة للتحقق من صحة هذه المواقع.







كما تمت مشاركته بواسطة قسم الجرائم الإلكترونية على Twitter ، قبل إجراء أي معاملة على أي موقع ويب ، يجب التحقق من عنوان URL الخاص بالموقع. تنتهي المواقع الحكومية الرسمية إما بـ

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gov.in أو nic.in ، كما تقول تغريدة من Cyber ​​Dost. في المنشور ، ينصح مقبض الأمن السيبراني المواطنين بالتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المتداولة والرسائل المتعلقة بخطط الرعاية الحكومية."استفد دائمًا من مخططات المستفيدين الحكومية من المواقع الرسمية التي تنتهي بـ (.gov.in ؛ nic.in إلخ). تحقق من عنوان البريد الإلكتروني / الرسالة المتداولة بخصوص مخططات المستفيدين ، "يقرأ المنشور بواسطة Cyber ​​Dost.بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تحتفل وزارة الداخلية بشهر أكتوبر باعتباره الشهر الوطني للتوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الوعي بالسلامة السيبرانية بين المواطنين.في تغريدة أخرى ، حذرت Cyber ​​Dost المواطنين من التنزيل المجاني للكتب والأفلام والأغاني من مواقع الإنترنت. وتقول التغريدة إن هذه المواقع يمكن أن تكون إما تسرق المعلومات الشخصية أو تتسبب في تلف جهاز الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول."احذر من تنزيل محتويات مثل الكتب والأفلام والأغاني وما إلى ذلك" مجانًا "من مواقع الويب / التطبيقات ، حيث يمكن استخدامها لسرقة بياناتك أو إتلاف جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك ، كما جاء في المنشور عبر الإنترنت.